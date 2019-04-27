تطبيقات صممت بأيدي مطورين سوريين وتعمل على مخدمات سورية … «سيريتل» شريك إستراتيجي في ثلاثة معارض.. «تقنيات الهاتف الجوال وتطبيقاته» و«التوظيف وفرص العمل» و«التعليم العالي والتدريب»

تقيم شركة مسارات وبشراكة إستراتيجية مع شركة سيريتل معارض «MOBEX» معرض تقنيات الهاتف الجوال وتطبيقاته و«JOBEX» معرض التوظيف وفرص العمل و«SIUS» معرض التعليم العالي والتدريب، وذلك على أرض مدينة المعارض – طريق المطار، من الأربعاء 24 نيسان وحتى السبت 27 نيسان الجاري من الساعة الثالثة ظهراً وحتى العاشرة مساءً.

وبيّن رئيس قسم الإعلام في شركة سيريتل علاء سلمور لـ«الوطن» أن هذا ليس التعاون الأول بين شركة سيريتل الرائدة بمجال الاتصالات وشركة مسارات لتنظيم المعارض، موضحاً أن شركة سيريتل توجد في معرض «MOBEX» لتقنيات الهاتف الجوال وتطبيقاته لتعرّف السوريين بالتطبيقات التي صممت بأيدي مطورين سوريين وتعمل على مخدّمات سورية أيضاً.

وأشار سلمور إلى أن سورية تتجه نحو سورية الرقمية، وما على الشركة إلا أن تواكب هذا التطور، وهذا ما تعمل عليه شركة سيريتل من خلال تطبيقاتها التي تلامس جميع شرائح المجتمع لتسهّل حياتهم.

ومن جهة أخرى، بيّن سلمور أن شركة سيريتل اعتادت البقاء مع الشباب السوري من خلال خدماتها وعروضها وكذلك الأمر من خلال توفير فرص عمل لهم ضمن الشواغر المتاحة، مضيفاً القول: «نحن نوجد في معرض «JOBEX» للتوظيف لتنمية كفاءة ومهارة الشباب السوري المبدع العامل».

ولفت سلمور إلى أنه في إطار دعم الطلبة السوريين، توجد شركة سيريتل في معرض التعليم العالي والتدريب «SIUS» لتستقطب الشباب السوري الباحث عن فرصة تدريب ليكتسبوا الخبرة قبل دخولهم سوق العمل ولتعمل على تطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم، ومن أجل تعريف الطلبة السوريين بتطبيق «شببلينك» الذي يقدّم خدمات ومزايا تعليمية وترفيهية كثيرة، بالإضافة إلى العروض الخاصة بهم.

وبدورها أكدت مديرة وحدة التوظيف والموظفين في شركة سيريتل سمر الحلبي أن سيريتل اعتادت أن تمد يدها لأبناء مجتمعها التزاماً منها بأن تكون الشركة الوطنية الأولى، لذلك تسعى دائماً لإيجاد فرص عمل جديدة تستقطب الشباب السوري، بالإضافة إلى دور الشركة في تطوير خبرات الشباب السوري وصقل مهاراتهم. لافتةً إلى أن برامج توظيف الطلاب والخريجين مثال كبير على اهتمام سيريتل بتقديم كل ما تستطيعه لتنمية كفاءة ومهارة الشباب السوري المبدع العامل. مبينة: من هنا تأتي مشاركة سيريتل في معرض جوبكس للتوظيف لنكون موجودين فعلياً بين الشباب الباحث عن عمل في الشركة ولنقدم كل ما بوسع الشركة ليكون جزءاً من نجاحها.

وأوضحت رئيس وحدة الخدمات في قسم التسويق بشركة سيريتل ميري بطرس أن سيريتل منذ انطلاقتها الأولى كانت وستبقى الشركة الوطنية الأولى التي تسعى لتلبية احتياجات زبائنها.

وأشارت بطرس إلى أن شركة سيريتل في عام 2018 أطلقت التطبيق الرقمي «ishow» الذي يوفّر تجربة المشاهدة الممتعة لكل مستخدم أينما كان بجودة عالية، موضحة أن التطبيق يتضمن مجموعة من القنوات التلفزيونية والفيديوهات القصيرة المتوافرة للجميع من دون الحاجة للاشتراك بأي باقة من باقات ishow، إضافة إلى مجموعة من القنوات العالمية المميزة.

وأوضحت أن سيريتل أطلقت أيضاً برامج أخرى كتطبيق أقرب إليك بحلته الجديدة مع واجهة مميزة سهلة الاستخدام، الذي يمكن لكل مستخدم في الشركة التحكم من خلاله بأرقامه ومعرفة العروض، إضافة إلى الخدمات والباقات المفعلة على أرقام المستخدمين بسهولة مطلقة، ومراقبة رصيدهم واستهلاكهم واستعراض فواتيرهم السابقة أيضاً، إضافة إلى إدارة أكثر من رقم من خلال التطبيق والعديد من المزايا الأخرى التي يقدمها. بالتوازي مع إعطاء جانب الترفيه والربح أهمية كبيرة حيث قامت الشركة بإطلاق تطبيق ملك التوقعات حيث يمكن للزبون من خلاله توقع نتائج وأحداث مباراة كرة القدم المحلية والعالمية للدخول في سحوبات على جوائز قيمة إضافة إلى الربح الفوري.

وأكّد اختصاصي تسويق مكالمات في وحدة تسويق المنتجات في الشركة محـمد فتري أن مشاركة سيريتل في معرض «MOBEX» مهمة حيث تتجه شركة سيريتل إلى إنشاء مجتمعات إلكترونية لكل فئة من فئات المجتمع تسهل التواصل فيما بينها والحصول على الخدمات التي تساهم في تطوير مهاراتهم. كما تقدم لهم كل ما يحتاجونه من معلومات في مكان واحد.

وأشار إلى أن ومن خلال معرض «MOBEX» أرادت سيريتل أن تطلق تطبيق «Engil ink» الخاص بالمهندسين السوريين الذي يقدم لهم دردشة ومكتبة شاملة للحصول على أهم الكتب والمراجع والدورات الإلكترونية والهندسية وآخر الأخبار أيضاً إضافة إلى الفعاليات الهندسية ودليل خاص لأهم الشركات والورشات الهندسية. كما يتم تقديم عروض خاصة ومميزة لمستخدمي التطبيق.

ولفت إلى أن التطبيق «Engil ink» يمتاز بسهولة وسرعة التحميل وإمكانية تحميل أي ملف أو معلومة يحتاجها المهندس كعنوان مكتبة أو ورشاته الفنية، إضافة إلى الفعاليات التي سيقوم بها كالمعارض والندوات.

وبيّن مدير عام شركة رند مزود خدمة محتوى رقمي مازن سويد أن مشاركة شركة رند في معرض «MOBEX» لتقنيات الهاتف الجوال وتطبيقاته ليصار إلى تعريف السوريين بالتطبيقات الخدمية التي صمت بأيد سورية 100 بالمئة، مبيناً أن الهدف من هذه التطبيقات تسهيل حياة المواطن السوري كتطبيق «سيرياستور» المتجر السوري لتطبيقات الموبايل الذي أطلقته شركة رند العام الفائت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة وشركة سيريتل كعربون إيماناً بالوطن وبقدرة أبنائه في المضي قدماً بمسيرة الحياة وبقدرة الشباب السوري على النجاح بكل المجالات.

ولفت إلى أن تطبيق «سيرياستور» يهدف إلى استضافة التطبيقات السورية والعالمية من مختلف الأنواع ولكل القطاعات وترتيبها وتنظيم الولوج إليها من خلال تعريف المستخدم في المتجر حيث يصبح له عنوان رقمي «هوية رقمية» يتم تعريفه لجميع التطبيقات القادمة. مشيراً إلى أن ذلك يكسر الحصار التكنولوجي في هذا المجال المفروض على سورية من المتاجر العالمية مثلgoogle play.

وأوضح أن «سيرياستور» هو رؤية الشباب السوري لسورية المستقبل. وهي رؤية تستند على قدرة السوريين على الصمود في وجه المصاعب وقدرتهم على بناء مستقبل الوطن بأدمغة وسواعد أبنائه، مشيراً إلى أن من بين التطبيقات الخدمية السورية المتوافرة في المتجر على سبيل المثال: «سوريون» وهي منصة التواصل الاجتماعي السوري التي ابتكرها وطورها الشباب السوري وتجمع العائلة السورية على المحبة والوحدة.

وأوضح سويد أنه من خلال «سوريون» يمكن مواكبة الأصدقاء بسرعة وسهولة ومشاركة أجمل الأوقات معهم وبنكهة سورية مميزة حتى في حال انقطاع خدمة الإنترنت الدولية لأن «سوريون» محمل على الشبكة المحلية.

وأوضح أن سيرياستور يحتوي على العديد من التطبيقات السورية العالمية التي يمكن تحويلها وتحديثها مثل تطبيقي أقرب إليك وشببلينك، كاشفاً عن نية الشركة إطلاق تطبيق للدردشة قريباً يوفر قناة جديدة للاتصال حيث يمكن لجميع السوريين التواصل على الفور بعضهم مع بعضهم الآخر.