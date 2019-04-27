ليون عزز موقعه في الليغ آن.. جولة جديدة بين الزعيمين

عقب تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لم يتبق من الموسم سوى المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا وكذلك الهروب من الهبوط إلى الليغ دو وفي هذا الإطار يستمر الصراع بين ستة أندية على مقعدين مؤهلين إلى البطولة القارية إذا اعتبرنا أن ليل ضمن حضوره فيها، ويتقدم ليون الركب وقد حقق فوزاً صعباً ومهماً على بوردو بافتتاح الجولة الرابعة والثلاثين أكد به مركزه الثالث، أما المنافسة الأقوى فستكون بين سانت إيتيان الرابع ومرسيليا الخامس اللذين يخوضان مباراتين سهلتين على أرضيهما ضد تولوز ونانت على التوالي، يليهما مونبيلييه السادس وهو يستضيف سان جيرمان في مباراة ستقام الثلاثاء، ثم ريمس ونيس بعدد النقاط نفسه والأول يحل ضيفاً على أنجيه على حين الثاني يستقبل غانغان.

صراع العراقة

إذا هو مقعد واحد بانتظار أحد زعيمي الليغ آن، سانت إيتيان ومرسيليا (10 ألقاب لكل منهما) إلا أن الاتحاد الفرنسي يعتبرها 9 ألقاب للثاني عقب سحب لقب 1993 منه، واليوم يتنافسان على مقعد دوري الأبطال، ويحاول الأخضر العودة إلى البطولة بعد غياب طال ليقارب أربعة عقود في حين مرسيليا شارك للمرة الأخيرة موسم 2013/2014، ويتقدم سانت إيتيان على مرسيليا بنقطتين حالياً في المركزين الرابع والخامس.

ويستضيف الأول الذي لم يخسر في 5 جولات أخيرة (4 انتصارات وتعادل) تولوز المهدد نظرياً بالهبوط علماً أنه لم يخسر أمامه خلال 6 مواجهات أخيرة فاز بنصفها وآخرها ذهاباً بنتيجة 3/2، وخاض سانت إيتيان 16 مباراة بأرضه ففاز بـ11 وتعادل مرتين وخسر 3 مرات، أما مرسيليا العائد بفوزين بعد هزيمتين وتعادل فيستقبل نانت الذي ضمن بقاءه بالأضواء عقب ثلاثة انتصارات أخيرة، وكان نانت فاز ذهاباً بنتيجة 3/2، وحقق مرسيليا 10 انتصارات في فيلدروم مقابل 4 تعادلات وهزيمتين.

وكان ليون افتتح الجولة بفوز صعب ومثير على أرض بوردو بثلاثة أهداف لهدفين مستفيداً من ظروف المباراة، فبعد تقدمه بالنتيجة عبر ممفيس ديباي تلقى هدفين من بريان ودي بريفل لينهي الشوط الأول متأخراً، وفي منتصف الثاني أدرك كورني التعادل وأكمل بوردو اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد طرد يوفانوفيتش (بالعودة إلى تقنية الفيديو) الشيء الذي استفاد منه الضيف عندما سجل موسى ديمبلي هدف الفوز قبل 5 دقائق من النهاية وهو الثالث عشر للمهاجم الفرنسي الشاب (22 عاماً) هذا الموسم، ليخرج ليون بفوز ثان على التوالي وسابع خارج جيرلان وثالث بعد اهتزاز شباكه مرتين، على حين تلقى بوردو خسارته الثالثة على التوالي والرابعة بملعبه والأولى بعد تسجيله هدفين.

مباريات اليوم

ليل * نيم، أنجيه * ريمس، نيس * غانغان، أميان * ستراسبورغ، كان * ديجون (4.00)، سانت إيتيان * تولوز (6.00)، مرسيليا * نانت (10.00).

وتأجلت مباراتا مونبيلييه * سان جيرمان ورين * موناكو.