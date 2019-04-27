الساحل ينتزع نقطة ثمينة من الوثبة

أجبر الساحل مضيفه الوثبة على الاكتفاء بنقطة التعادل في مباراة كانت مليئة بالإثارة والفرص وتألق فيها حارس المضيف حسين رحال بإبعاده العديد من الفرص المحققة.

الفرصة الأولى باللقاء كانت عند الدقيقة الـ15 حين لم يبعد حارس الساحل كرة عرضية كما يجب لتصطدم الكرة بأنس بوطة وتذهب للشباك معلنة عن افتتاح التسجيل للوثبة وبعد هذا الهدف زادت المحاولات كثيراً فأهدر رفاعي الوثبة شبه انفراد ووضع الكرة فوق العارضة كما حرم مدافع الساحل حفيان من هدف أكيد، بالمقابل تألق رحال بإيقاف انفراد أبو عمشة وقبل نهاية الشوط أضاع عامر الوثبة فرصة محققة للتعزيز لتنتهي الحصة الأولى على هدف وحيد وفرص كثيرة.

بالشوط الثاني تمكن الساحل من التحكم بالإيقاع أكثر فحصل على ركلة جزاء بالدقيقة الرابعة تمكن محمد قلفاط من استثمارها وتعديل النتيجة «د49» ومن ثم واصل الضيف ضغطه لكن بكرة عكس التيار سدد صبحي شوفان صاروخية رهيبة من مسافة بعيدة اصطدمت بالعارضة وأخدت طريقها نحو المرمى لتعلن عن عودة التقدم للوثبة «د61» ومن بعدها كاد عامر أن يوسع الفارق لولا عدم تمكنه من متابعة كرة أمام المرمى قبل أن يزداد ضغط الساحل من جديد فأوقف رحال تسديدة مخادعة من قلفاط وأهدر أبو عمشة وسعيد فرصتين أخريين وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع انتهى مسلسل الفرص الضائعة بعد استثمار الضيف تمريرة خاطئة من وسط الوثبة لينجح قلفاط بمراوغة الحارس والتوقيع على ثنائيته الشخصية مدركاً التعادل لفريقه باللحظات الحاسمة من اللقاء.