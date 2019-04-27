التعادل السلبي يسيطر على لقاء حطين والشرطة

فشل مهاجمو حطين والشرطة بهز الشباك ليخرج الفريقان بتعادل سلبي لم يقنع مدربي الفريقين رغم الفرص الكثيرة التي جاءت بالمباراة للطرفين، وتكفل حارسا الفريقين بصد عدة كرات ونجح حارس الشرطة شفان أوسي بالحفاظ على نظافة شباكه ورد كرات لكل من عمر الترك ومصطفى جنيد وحمود الحمود وحسن العويد ومحمد خرفان، بينما نجح هادي منون حارس حطين برد عدة كرات للمشاكس كامل كواية الذي كان مزعجا لدفاعات حطين وهدد مرماه بأكثر من كرة وتميز باختراقاته الخطرة لكنه لم يجد مسانداً له لتضيع عدة كرات شرطاوية ومنها تسديدة جلال دكر التي جانبت المرمى، وأخطر فرص الشرطة كرة لكرم عمران نابت العارضة بردها عن المنون (52) والذي نجح بإبعاد كرة للكواية المنفرد لتضيع فرصتان غاليتان للشرطة، بالمقابل انفرد الشاب جنيد بحارس الشرطة أوسي الذي كان صاحياً ومتمكناً، على حين تميز الشاب كرم عمران باختراقاته الخطيرة وكاد يسجل للشرطة من إحداها لكن إسماعيل الحافظ أبعدها على مرحلتين وكاد ياسر إبراهيم يسجل عندما تابع عرضية الكواية برأسه لكن كرته علت العارضة بقليل، في المقابل نجح أوسي برد كرتين خطرتين لكل من الحمود والعويد وكاد العائد سامر السالم يسجل رغم مشاركته المتأخرة لكن أوسي كان يقظاً.

أدار اللقاء بتميز الحكم ياسر الحسين وساعده محمد قزاز وخالد عبيد والحكم الرابع ويس مصطفى، راقب المباراة إدارياً فؤاد جنيد ومقيماً للحكام محمد كوسا ورفعت البطاقات الصفراء لكل من نور علوش وحازم جبارة من حطين(48، 89) ومن الشرطة عقبة المرعي ومحمد شريف وشفان أوسي وقاسم بهاء(20، 80، 82، 92) ونال ياسر إبراهيم بطاقة حمراء(89) واحتسب الحكم 3 دقائق وقت إضافي بالشوط الأول و5 دقائق بالثاني.

تابع المباراة نحو 12 ألف متفرج حطيني.

كان حارسا الفريقين هم الأكثر تألقا على مدار شوطي اللقاء.

أجرى مدرب حطين محمد شديد تغييراً في تشكيلة الفريق بعد اطمئنانه على موقع الفريق ولاقى ذلك استحساناً من المتابعين للفريق حيث اشترك عدد من اللاعبين، قدموا أداء جيدا.

رغم الفرص الكثيرة للفريقين لكن الجمهور توقع تسجيل الأهداف لكون الفريقين لعبا بلا ضغوط لكن على ما يبدو فإن العقم التهديفي يبقى مسيطرا وحجج الضغط النفسي والجماهيري شماعة للتبرير.