«فانات» خاصة ترفع أجرة نقل الركاب 50 بالمئة.. والمحافظة تتدخل … ميهوب لـ«الوطن»: تعرفة جديدة لعمل 120 فاناً على خط (العفيف- المهاجرين)

شكاوى كثيرة وانتقادات طالت عدداً من حافلات النقل «الفانات» العاملة في بعض الخطوط بدمشق بأنها استغلت الظروف السائدة خلال الفترة الماضية ورفعت تعرفة نقل الركاب بنسبة 50 بالمئة عن التعرفة المقدرة والمسوح بها.

وفي تفاصيل الشكوى الواردة لـ«الوطن» رفعت حافلات النقل على خط العفيف- النبعة تعرفتها من 100 إلى 200 ليرة سورية، تحت مبررات تأثرها بظروف المحروقات خلال الفترة الماضية.

وحول هذا الموضوع كشف عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب لـ «الوطن» عن ورود عدة شكاوى على «الفانات» من أعضاء مجلس المحافظة حول تقاضي «الفانات» الواصلة حتى آخر المهاجرين أسعاراً زائدة عن التعرفة المحددة بـ 100 ليرة.

وأشار ميهوب إلى السماح للفانات الخاصة بالعمل على هذا الخط لتقديم الخدمة للمنطقة، علماً أن المنطقة لها طبيعة خاصة وتعاني من اختناقات مرورية، وهناك صعوبة في الوصول إلى المنطقة نظرا لطبيعة جغرافيتها الصعبة، كما أن عدداً كبيراً من الميكروباصات لا تتمكن من الوصول إلى نهاية الخط.

وأكد عضو المكتب التنفيذي إجرء جولة أمس إلى المنطقة برفقة هندسة المرور وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، مبيناً وضع دراسة جديدة لتسعيرة الفانات وإيجاد حل مروري للمنطقة ضمن مسار واحد ينظم حركة السير في آخر نقطة في منطقة المهاجرين، مبيناً أن 120 «فاناً خاصاً» تخدم المنطقة، تحت مبررات الحصول على مخصصاتهم من المحروقات خلال 5 أيام ومعاملتهم معاملة الخاص وليس العمومي.

وأوضح ميهوب أن الجولة جاءت بناء على شكاوى المواطنين وأهالي المنطقة، مؤكداً وضع تسعيرة تناسب الجميع، وذلك بإقرار تسعيرة 150 ليرة للذهاب و100 ليرة في العودة، إضافة إلى ضبط «الفانات» عبر وضع لصاقات خاصة محددة لكل منها، ووضع مراقبي خطوط في بداية ونهاية الخط.

وقال ميهوب إن خدمة إيصال المواطنين إلى هذه المنطقة مطبقة منذ سنوات وتمت الاستفادة منها كبديل عن الميكروباصات التي تعاني الوصول إلى بعض المناطق، موضحاً أن المحافظة سمحت بذلك بهدف تخديم المواطنين لتسهيل أمورهم وذلك من خلال تسعيرة عادلة، علماً أن الأمر مطبق في منطقة ركن الدين.

وكشف ميهوب عن وضع آلية لضبط عمل الفانات ضمن مناطق محددة بشكل منظم ومدروس، مع العمل على ضبط أية مخالفات ومتابعة جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، للوصول إلى أسعار منصفة للسائق والراكب على حد سواء، مع متابعة عمل الفانات والتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لتلافي أية إشكاليات.