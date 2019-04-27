عملية عسكرية لتعقب داعش في ديالى … القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين في عدة مناطق

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى شمالي العراق أمس السبت، عن إلقاء القبض على 17 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي شاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية العراقية.

وقال قائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد الجبوري في بيان صحفي أن «مديرية شرطة الحمدانية التابعة لقيادة شرطة محافظة نينوى، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة وإصدار مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين، نفذت عملية أمنية في عدد من القرى التابعة لناحية بعشيقة استمرت يومين».

وأضاف: إن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 17 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية بعد هروبهم من مناطق سكنهم الأصلية في أماكن متفرقة من مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، واستقرارهم في عدد من القرى التابعة لناحية بعشيقة خلال عمليات تحرير نينوى».

في سياق متصل ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على إرهابيين اثنين في مدينة الموصل شمال العراق.

من جهتها شرعت قوات الحشد الشعبي العراقية بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول وخلايا تنظيم داعش الإرهابي في أطراف خانقين بمحافظة ديالى.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تطهير قرية سماكة بالكامل ومنطقة حاوي وادي الشاي في محافظة كركوك شمال البلاد من الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن الخلية قولها في بيان: إنه بإسناد من طيران الجيش العراقي تمكنت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب من تطهير قرية سماكة بالكامل من الإرهابيين وتدمير 8 قذائف مدفعية كانت بحوزتهم.

في هذه الأثناء قتل شخص وأصيب اثنان آخران أمس جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة تل الزعتر شمال تكريت في العراق.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي واع عن مصدر أمني قوله: أن «عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم (السبت) على آلية أثناء حملة لتنظيم منطقة تل الزعتر بقضاء بيجي شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين» مضيفاً: إن ذلك أدى لمقتل سائق الآلية وإصابة اثنين من عاملي خدمة بلدية القضاء.

ولفت مدير شرطة بيجي العقيد الركن علي الحمداني إلى أن العبوة الناسفة التي انفجرت هي من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي.