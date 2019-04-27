بيلوسي: أمرٌ طائش ومخزٍ … ترامب يؤكد الانسحاب من معاهدة تجارة السلاح

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة السلاح التي تنظم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية.

وقال ترامب في كلمة أمام «الجمعية الوطنية للبنادق»: إن واشنطن ستبلغ الأمم المتحدة رسمياً بقرارها، وأكد: «سنسحب توقيعنا عليها»، ووقّع أمام الجمهور مذكرةً إلى مجلس الشيوخ لعدم التصديق على المعاهدة التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما عام 2013.

في المقابل، رأت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي على ضوء ذلك أن سحب ترامب الولايات المتحدة من معاهدة أخرى تحد من التسلح «يقوّض الأمن القومي الأميركي ويجعل العالم أكثر خطورة».

وقالت بيلوسي: إن مغادرة معاهدة تجارة الأسلحة التي تحد من الاتجار العالمي بالأسلحة الفتاكة للحصول على تصفيق من لوبي السلاح «أمرٌ طائشٌ ومخزٍ». ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة بأغلبية ساحقة في نيسان2013، وصوتت الولايات المتحدة بتأييدها.

وتنظم هذه الاتفاقية التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشمل مختلف أنواع الأسلحة الصغيرة والثقيلة، مثل الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية.