برجك اليوم – الأحد 28 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قرارات مهمة أو تجمعات مرحة أو أخبار سعيدة تخصك أو تخص أحد أفراد العائلة، فهذا اليوم يضفي عليك سحراً خاصاً وتعقد صداقات جديدة أو تركز على علاقة لك ناشئة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تميل اليوم إلى الحسم في موضوع عملي كان يسبب لك التوتر فلا تضخم الأمور، أو اهدأ وقلل من تشنجك، فأنت تجمع مشكلات صغيرة يمكنك حلها بسرعة تحلى بالهدوء.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران يتاح لك أكثر من فرصة أو ظرف لتحقيق الانتصارات والاستقرار، فاليوم سعيد وقد تحصل اليوم على فرصة ذهبية في مجال العمل استغلها فأنت بحاجة لها.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يجب أن تبحث عن قواسم مشتركة بينك وبين أصدقائك أو مع من يستطيع دعمك أو مساعدتك، وقد يساعدك بعض الأصدقاء في مهام موكلة إليك أو في تحولات أنت تطمح لها.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تهتم بالتأجيل واحسب ردات فعلك ولا تتسرع في قرارات المفروض أن تأخذها، ورطب المحيط من حولك كي لا يؤثر الضيق في عملك ولا تستعجل ولا تكن عنيداً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول العمل يأخذ حيزاً كبيراً من دائرة اهتماماتك وتوجهاتك وقد تقلق على أمور صحية، فأنت تراوح بين الانشغالات والسفر والمضايقات النفسية فلا تتحمل مسؤوليات ليست من اختصاصك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تبتعد عن الردود العصبية لتتخلص من أي صعوبات أو أي عراقيل يضعها في وجهك من حولك، وهذه الأيام فيها سهولة في التواصل وهدوء في التعامل وفي الأطروحات من حولك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ابتعد عن اليأس وابتعد عن إحساسك أنك غير كفء فاليوم للقلق فلا تأخذ قرارات متسرعة، وإذا تعارضت وجهة نظرك مع وجهة نظر العائلة فلا تجعل الأمور تصل إلى الخلاف.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تسمع خبراً عائلياً يفرحك سيفتح لك آفاقاً مستقبلية جميلة تتمناها وتسعى لها، أو يأتيك اليوم الكثير من الأخبار واللقاءات، فانتبه إلى الفرص حولك ولا تضيعها.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تحسن في أمورك المادية وهذا يجعلك تقلل من أعبائك المالية وتفرح لتقدير الآخرين لك وكأنك تقبض مستحقات سابقة أو كانت مؤجلة سابقاً، لذلك لا أتمنى أن تأخذ قرارات بالصرف.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط وجود الرغبة في التغير فيك ومن حولك يجعلك تحول الصعب إلى واقع موجود تعيشه، وأجمل ما في هذا الشهر ثقتك بنفسك فاتخذ قراراتك بعيداً عما مضى ومن دون خوف.