دمشق ترش «احترازياً» خصوصاً بالأحياء الغربية … مبيدات لا تقتل «الخنافس» لكنها تدفعها للهروب!

أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي مخلوف أن مديرية الشؤون الصحية قامت برش مبيدات احترازية لمعالجة أسراب الخنافس السوداء التي انتشرت أخيراً في مدينة دمشق، موضحاً أن الورشات بدأت جولاتها مستهدفة المسطحات الخضراء والحدائق العامة والتجمعات السكنية القريبة منها.

ولفت مخلوف إلى أن المديرية مستمرة بحملات الرش الضبابي والرذاذي بشكل دوري، وخصوصاً في الأحياء الغربية من دمشق والكميات التي وصلت إلى هذه الأحياء محدودة جداً.

وأكد مدير زراعة ريف دمشق علي سعادات أن المناطق التي كانت تنتشر فيها حشرة الخنفساء السوداء الأسبوع الماضي أصبحت خالية منها كمنطقة سعسع والقطيفة ورنكوس، متوقعاً انتهاء هذه الموجة بعد شهر تقريباً لكون عمرها لا يتجاوز 26 يوماً.

وأوضح سعادات إلى أن البلديات ترش مبيدات آمنة وصحية للمواطن في أماكن القمامة للقضاء على الديدان والبعوض الذي تتغذى عليها هذه الخنافس ما يدفعها إلى الهجرة إلى مناطق أخرى.