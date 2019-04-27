«فانات» خاصة ترفع أجرة نقل الركاب 50 بالمئة

أعلن عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب عن ورود شكاوى على «الفانات» الواصلة حتى آخر المهاجرين لتقاضيها أسعاراً زائدة عن التعرفة المحددة بـ100 ليرة.

ووردت إلى «الوطن» شكاوى طالت بعض حافلات النقل «الفانات» العاملة في بعض الخطوط بدمشق بأنها استغلت الظروف السائدة خلال الفترة الماضية ورفعت تعرفة نقل الركاب بنسبة 50 بالمئة عن التعرفة المسوح بها. وفي تصريح لـ«الوطن» أشار ميهوب إلى السماح للفانات الخاصة بالعمل على خط المهاجرين لتقديم الخدمة للمنطقة علماً أن لها طبيعة خاصة وتعاني من اختناقات مرورية.