ألمانيا تعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

أفادت مجموعة «فونكي» الصحفية المحلية الألمانية بأن ألمانيا علقت النظر في طلبات لجوء شريحة واسعة من السوريين، بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم.

ونقلت «فونكي» عن وزارة الداخلية الألمانية: أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون «أجّلت» بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة.

وأشارت المجموعة إلى أن المعنيين بهذا التعليق، هم طالبو لجوء حصلوا على وضع «حماية ثانوية»، وهو وضع يمنح للذين واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو عاشوا في مناطق القتال، حيث تفيد الأرقام بأن 17400 سوري حصلوا على هذه الحماية عام 2018.

وذكرت المجموعة، أن المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين تخشى أن تعلق حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تلقي طلبات اللجوء من السوريين في حال توقفت أعمال العنف في بلادهم.

ولفت موقع «روسيا اليوم»، إلى أن تدفق أكثر من مليون طالب لجوء معظمهم من سورية والعراق وأفغانستان، أدى إلى صعود حركة «البديل لألمانيا» اليمينية المتطرفة في ألمانيا، وارتفاع صوت المطالبة برحيل ميركل وسياستها العشوائية في استقطاب اللاجئين بما يضر بالمواطنين الألمان ويزيد من أعباء بلادهم.