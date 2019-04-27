70 بالمئة من مطاعم دمشق عقدت اتفاقيات إنفاق استهلاكي مع «المالية»

كشف مدير مالية دمشق محمد عيد عن التوسع في توقيع الاتفاقيات مع منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً والمصنفة من نجمتين وما فوق وفق المرسوم 19 لعام 2017، لتشمل أكثر من 70 بالمئة من منشآت دمشق.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عيد أن عدد الاتفاقيات خلال الربع الأول من العام الحالي شمل 325 منشأة ما يقدم مؤشراً على نجاح هذه الاتفاقات وتحقيقها منفعة متبادلة للمالية وللمنشآت، مؤكداً أنها وفرت على المالية الكثير من الجهد والعمالة لمتابعتها وتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وأشار عيد إلى أن المالية قدمت الكثير من المعلومات لوزارة السياحة حول منشآت سياحية مستوفية شروط التأهيل السياحية لكنها لا تبادر للتصنيف لديها للتهرب من التكاليف المالية، في حين لا ينطبق الحال نفسه مع الصناعة التي تسود حالة من عدم التنسيق رغم بعض المراسلات حول التراخيص الممنوحة للمنشآت الصناعية.