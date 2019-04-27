الأولى

70 بالمئة من مطاعم دمشق عقدت اتفاقيات إنفاق استهلاكي مع «المالية»

| عبد الهادي شباط

الأحد, 28-04-2019

كشف مدير مالية دمشق محمد عيد عن التوسع في توقيع الاتفاقيات مع منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً والمصنفة من نجمتين وما فوق وفق المرسوم 19 لعام 2017، لتشمل أكثر من 70 بالمئة من منشآت دمشق.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عيد أن عدد الاتفاقيات خلال الربع الأول من العام الحالي شمل 325 منشأة ما يقدم مؤشراً على نجاح هذه الاتفاقات وتحقيقها منفعة متبادلة للمالية وللمنشآت، مؤكداً أنها وفرت على المالية الكثير من الجهد والعمالة لمتابعتها وتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وأشار عيد إلى أن المالية قدمت الكثير من المعلومات لوزارة السياحة حول منشآت سياحية مستوفية شروط التأهيل السياحية لكنها لا تبادر للتصنيف لديها للتهرب من التكاليف المالية، في حين لا ينطبق الحال نفسه مع الصناعة التي تسود حالة من عدم التنسيق رغم بعض المراسلات حول التراخيص الممنوحة للمنشآت الصناعية.

مقالات ذات صلة

الأحد, 28-04-2019

«قسد» ترد على الاحتجاجات بالرصاص وأميركا تريد «الآمنة» دونها … الجيش يخترق جبهة الرقة الجنوبية الغربية ويسيطر على «هورة الجريات»

الأحد, 28-04-2019

الجيش يحبط هجوم «النصرة» ولا تبدل لخريطة السيطرة بريف حلب الجنوبي

الأحد, 28-04-2019

موسكو: أميركا عرقلت إظهار حقائق «غير سارة» لها في كيميائي دوما

الأحد, 28-04-2019

ألمانيا تعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock