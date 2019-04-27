الأولى

موسكو: أميركا عرقلت إظهار حقائق «غير سارة» لها في كيميائي دوما

| وكالات

الأحد, 28-04-2019

أعلنت موسكو، أن واشنطن رفضت منح تأشيرة دخول لخبير روسي في الأسلحة الكيميائية يدعى دميتري بوكلونسكي، كان من المقرر أن يقدم «حقائق غير سارة» للتحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة عن الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما، في نيسان 2018.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر حكومي روسي قوله: إن الرفض غير المبرر لإصدار التأشيرة، جاء على الرغم من التقيد الصارم بجميع المتطلبات الإجرائية للجانب الأميركي عند تقديم المستندات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حدث مهم في منصة الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

الأحد, 28-04-2019

«قسد» ترد على الاحتجاجات بالرصاص وأميركا تريد «الآمنة» دونها … الجيش يخترق جبهة الرقة الجنوبية الغربية ويسيطر على «هورة الجريات»

الأحد, 28-04-2019

الجيش يحبط هجوم «النصرة» ولا تبدل لخريطة السيطرة بريف حلب الجنوبي

الأحد, 28-04-2019

ألمانيا تعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

الأحد, 28-04-2019

الحسن: خطر تهدم العقارات التي تركها أصحابها من دون ترميم … 19 بالمئة من مساحة دمشق القديمة مستملك مع وقف التنفيذ!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock