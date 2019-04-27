موسكو: أميركا عرقلت إظهار حقائق «غير سارة» لها في كيميائي دوما

أعلنت موسكو، أن واشنطن رفضت منح تأشيرة دخول لخبير روسي في الأسلحة الكيميائية يدعى دميتري بوكلونسكي، كان من المقرر أن يقدم «حقائق غير سارة» للتحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة عن الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما، في نيسان 2018.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر حكومي روسي قوله: إن الرفض غير المبرر لإصدار التأشيرة، جاء على الرغم من التقيد الصارم بجميع المتطلبات الإجرائية للجانب الأميركي عند تقديم المستندات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حدث مهم في منصة الأمم المتحدة.