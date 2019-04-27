أنباء عن قرب إطلاق سراح أسرى سوريين من السجون الإسرائيلية … بوتين يتحدث عن سورية المنتصرة.. ومبعوثه الخاص: اقتربنا من الحل

على مقاس التصريحات الروسية، يبدو أن مرحلة ما بعد «أستانا 12» ستحمل ترتيبات سياسية وميدانية مغايرة للفترة التي سبقتها، تشير بمجملها إلى الاتجاه صوب حلول نهائية لملفات الشمال على وجه «الخصوص»، وتقترب بصورة مباشرة من وضع «الضامن» التركي في خانة الالتزام بما تعهد به، وصولاً لقرار استئصال الإرهاب من هذه المنطقة قريباً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات منتدى «الحزام والطريق» في بكين أمس: أنه لا يستبعد إجراء عملية عسكرية في إدلب، لكن الوقت غير ملائم الآن، إذ يجب الأخذ بالاعتبار الأوضاع الإنسانية ووجود مدنيين في هذه المنطقة.

وشدد بوتين، على أن روسيا ستواصل محاربة الإرهاب في إدلب، محذراً الإرهابيين هناك من أنه في حال استمروا في تنفيذ هجماتهم، فإنهم سيواجهون رداً وسيتعرضون لضربات، وأضاف: «لقد شعروا بحقيقة ذلك».

كما أكد بوتين، أن «المعارضة السورية تعتبر أن حكومة الرئيس بشار الأسد منتصرة وهذا الأمر صحيح وواقعي»، لكن هذه الحكومة لا تحاول فرض موقفها فيما يتعلق بقوام اللجنة الدستورية، وأشار إلى أن «الاتهامات الموجهة للرئيس الأسد في عرقلة انطلاق عمل لجنة الإصلاحات الدستورية عارية عن الصحة، ولا يحق لأحد القول إن (الرئيس) الأسد يتهرب من تشكيل هذه اللجنة»، وأضاف: «أستطيع القول إن المعارضة هي من يعرقل ذلك».

تصريحات بوتين جاءت بعد يوم واحد من تأكيد مبعوثه الخاص ألكسندر لافرنتييف تعقيباً على نتائج جولة «أستانا 12»: «للوهلة الأولى قد تبدو غير مبهرة لكن الأمر غير دقيق»، مبيناً أنه تمت مناقشة إدلب ومخيم الركبان والوضع في الشرق السوري.

وأكد لافرنتييف أن حضور المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، الجولة أفاد سياسياً بشكل كبير، موضحاً: أن وظيفة المبعوث الأممي تيسير التسوية السرية بقيادة سورية وليس قيادة التسوية أممياً، و«نعتقد أن بيدرسون سيقوم بما عليه في هذا السياق».

واعتبر أن بيدرسون هو المخول بوضع آلية عمل اللجنة الدستورية وهو من سيعلن قوائم اللجنة، معبراً عن أمله في الإعلان عن تلك القائمة بحلول موعد لقاء أستانا القادم في تموز المقبل.

وقال لافرنتييف في تصريحاته: «أرى أننا اقتربنا اليوم من خط النهاية فيما يخص التسوية والحل أكثر من أي وقت مضى»، مضيفاً: «لا نريد أن يكون تشكيل اللجنة الدستورية لمجرد التشكيل، وإنما أن تكون فاعلة».

وأكد لافرنتييف مواصلة الحوار مع واشنطن حول سورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «وجودها غير الشرعي في سورية يجب إنهاؤه، سواء شرقي الفرات أو في منطقة مخيم الركبان».

وتحدث المبعوث الروسي عن عملية إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، لكيان الاحتلال، كاشفاً بأنه سيتم إطلاق سراح عدد من المواطنين السوريين من السجون الإسرائيلية، وتابع: «أؤكد لكم، لا نفعل شيئاً يضر بسورية».

من جهتها أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية بأن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت وافق على الإفراج عن سجينين سوريين، وهما أحمد خميس، وزيدان طويل، وفق موقع «روسيا اليوم».

من جانبه، قال رئيس لجنة دعم الأسرى والمعتقلين والمحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، علي اليونس: «طُلب منا عدد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي»، وأكد أن «موعد تحرير الأسرى لم يتحدد بعد».

وأضاف: «من المؤكد أن (عميد الأسرى السوريين صدقي) المقت سيكون بين المفرج عنهم، إضافة إلى أمل فوزي أبو صالح».