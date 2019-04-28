المؤسسة العامة للسينما تكرم عائلة الشهيد خالد الأسعد

كرم مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين عائلة عالم الآثار السوري الشهيد خالد الأسعد بحضور غسان شميط، مخرج الفيلم الوثائقي «عاشق زنوبيا» الذي أنتجته المؤسسة عن الشهيد وقدم ضمن عرض خاص على هامش مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة.

وقال شاهين في كلمة لعائلة الشهيد: عرفنا العالم والشهيد خالد الأسعد عاشقاً ومتيماً بمدينة تدمر التي أمضى فيها جل حياته، وهذا يثبت وجود رابط خاص بينه وبين هذه المدينة التاريخية العظيمة، ورغم أن فقدانه كان خسارة كبيرة لسورية فإنه سيبقى دوماً قيمة علمية وإنسانية ووطنية كبيرة نفخر بها جميعاً وإن حاول الإرهابيون تغييب جسده عنا فسيبقى بروحه بيننا دائماً وبأبحاثه والحقائق التي قام باكتشافها حول تدمر والتي ستبقى موجودة لتنهل منها الأجيال القادمة وكل الدارسين لتاريخ لسورية.

وأوضح أن المؤسسة تقوم بإنتاج الأفلام الوثائقية لتكون وثيقة للأجيال القادمة في المستقبل وشاهداً على ما حصل خلال سنوات الحرب على سورية ليتعرف أبناؤنا إلى تاريخ بلدهم.

وأشار إلى أن هناك مشروع فيلم روائي طويل حول الشهيد الأسعد تعمل المؤسسة حالياً على إعداده ليبقى اسمه مرتبطاً بتاريخ سورية وليبقى في ذاكرة كل السوريين الذين سيفخرون دائماً به وبعلمه وأبحاثه وكل ما قدمه لوطنه سورية.

ولفت إلى أن الحرب سهلت على أعداء سورية تدمير العديد من الأوابد الأثرية والحضارية في بلدنا بعد أن سعوا بشكل حثيث في الماضي لتدميرها دون جدوى ومنها ماحصل في تدمر الأثرية من دمار وتخريب.