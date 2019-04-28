في نهائي دوري السيدات … الثورة والوحدة في لقاء قمة في الفيحاء

يلتقي مساء اليوم فريقا الوحدة والثورة بكرة السلة للسيدات في لقاء الإياب من الدور النهائي لبطولة الدوري العام، يتوقع أن تتجلى فيه كل عناصر القوة والإثارة لكون هاجس الفريقين الفوز، فالوحدة الذي خسر لقاء الذهاب بفارق خمس وعشرين نقطة (74-49) يتطلع لرد الدين والذهاب للقاء فاصل يكون له حسابات جديدة ومختلفة، ولدى الوحدة أوراق فاعلة ورابحة، لكنه يدرك أنه سيواجه فريقاً منتشياً، ومع ذلك فالوحدة قادر على العودة وتحقيق الانتصار، فيما الثورة الأوفر حظاً بالفوز نظراً لتكامل صفوفه، وامتلاكه أفضل اللاعبات على مستوى القطر، يدخل اللقاء وعينه على نقاط اللقاء من أجل الظفر باللقب، واعتلاء منصات التتويج، وجمع ثنائية الدوري والكأس، ولدى الثورة لاعبات من طراز السوبر ستار، ومدرب مجتهد، وحالة مثالية من الاستقرار، لذلك كل الترشيحات تصب في مصلحته، لكن الوحدة الذي أزاح قاسيون المدجج بأفضل اللاعبات في نصف النهائي، قادر على أن يفعلها ويخرج بنقاط اللقاء.

يلعب الثورة بتشكيلة مثالية من اللاعبات أمثال، إليسيا مكاريان- ماريا دعيبس- سيدرة سليمان- نورا بشارة- ستيفاني أطرش- جيسيكا حكيمة- شغف فاعور- رشا سكران- ماري عبد الله- زينة يازجي- سارة الياس- هيا قربان، ويدرب الفريق عبد اللـه كمونة.

فيما يلعب الوحدة بتشكيلة جيدة، غنى خزندار- ليانا غنوم- سارة اللو- سلاف خليل- هيا المالكي- سوسن جمال الدين- ميسا مورلي- زهراء بكور- سيدرة اللو- ماسة عرب- مايا غازي- هبة بغدادي. ويدرب الفريق عدي خباز

قراءة وأرقام

يأمل الوحدة مواصلة سيطرته على اللقب منذ موسم 2009/2010، وتذوق طعم التتويج للمرة العاشرة في تاريخه والتاسعة على التوالي، على حين يسعى الثورة للتتويج الثالث في تاريخه والأول منذ 30 عاماً، عندما توّج بطلاً للدوري آخر مرة موسم 1988/1989، كما يأمل الثورة بتحقيق ثنائية الموسم وإضافة لقب الدوري إلى لقب الكأس.

ويدخل الثورة مباراة لقاء اليوم بسجل نظيف من الهزائم ومتصدر للدوري، حيث فاز في جميع مبارياته هذا الموسم. ففي الدوري خاض 15 مباراة فاز في جميعها، فقد فاز على الاتحاد 69/40 و67/30، وعلى الجلاء 62/44 و74/57، وعلى الساحل 56/44و 69/37، وعلى حطين 86/14، و56/29، وعلى الأشرفية 72/33و 72/37، وعلى قاسيون 70/66 و80/51، وعلى الوحدة 79/62 و73/39، وفي نصف النهائي الفاينال فور تفوق الثورة على الجلاء 80/65 و72/52.

في المقابل أنهى الوحدة الدوري في المركز الثالث بـ9 انتصارات و6 خسارات، حيث تبادل الفوز مع الجلاء 69/63 في دمشق و68/75 في حلب، وفاز على الاتحاد 66/59 و55/47، وعلى حطين 73/35 و69/24، وعلى الساحل 47/44و 47/42، وخسر أمام قاسيون ذهاباً 62/87 ثم فاز إياباً 51/48، كما خسر أمام الأشرفية ذهاباً 62/68، وفاز إياباً 62/55، وخسر أمام الثورة ذهاباً 62/79 وإياباً 39/73، وفي الدور نصف النهائي فاينال فور فاز على قاسيون في المباراة الأولى 59/56، وخسر الثانية 66/70، وجدد فوزه في الثالثة والحاسمة 81/77 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 79/79.

يذكر أن الفريقين تقابلا هذا الموسم في نصف نهائي كأس الجمهورية وفاز الثورة ذهاباً 81/49 فيما فاز الوحدة إياباً 58/52 وكانت تلك الخسارة الوحيدة للثورة هذا الموسم.

وكان الوحدة توّج بلقب الدوري في الموسم الماضي 2017/2018 على حساب الثورة بفوزه عليه 50/49 و54/49، وفي الموسم ما قبل الماضي 2016/2017 فاز الوحدة على الثورة في الدور النهائي 60/47 و67/63.