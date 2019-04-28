تأجيل دوري سلة الرجال

بناء على اجتماع اتحاد كرة السلة الأخير، وبعد الاطلاع على الكتب الواردة من الأندية (الجيش الاتحاد الوحدة الحرية النصر الكرامة) المتضمنة إيقاف مسابقة مرحلة الإياب للدوري العام لكرة السلة لفئة الرجال أثناء شهر رمضان المبارك وبعد المناقشة تقرر ما يلي:

إقامة ثلاث مراحل من مرحلة الإياب التي ستنتهي قبل بداية شهر الصوم، وتقرر تأجيل بقية مباريات مرحلة الإياب إلى ما بعد الانتهاء من عيد الفطر المبارك وسيتم إصدار الجدول لاحقاً، وعلمت «الوطن» أن اتحاد السلة سيعقد اجتماعاً جديداً في العاشر من شهر رمضان مع مندوبي الأندية من أجل أخذ موافقة الأندية على استكمال المباريات خلال الشهر الفضيل لكون فترة عشرة أيام تكون خلالها الأندية واللاعبون قد اعتادوا على الصيام وإقامة مباراة واحدة لن يكون لها تأثيرات سلبية على الجميع.

ومن جهة أخرى انطلقت مساء يوم الجمعة الفائت مباريات المرحلة الأولى من إياب سلة الرجال بلقاءين، حيث تمكن الجيش من تجاوز مستضيفه الساحل بفارق كبير وصل إلى (47) وبواقع (101- 57) بعد مباراة أشبه بحصة تدريبية للاعبي الجيش، بينما لم يتمكن النصر من الفوز أمام مستضيفه الكرامة وخرج خاسراً بفارق وصل إلى (15) نقطة وبنتيجة (68-53) واستكملت مباريات المرحلة الأولى مساء السبت أيضاً بلقاءين، حيث التقى النصر مع الساحل بطرطوس وفاز الساحل 97/96، وخسر الكرامة أمام الجيش في حمص 72/83، يذكر أن مباريات المرحلة الثانية ستنطلق يوم غدٍ بأربعة لقاءات مهمة ستؤثر نتائجها في ترتيب الفرق على اللائحة بشكل عام.