«دواجن اللاذقية» تنتج أكثر من 6 ملايين بيضة في 3 أشهر … حسن لـ«الوطن»: انقطاع الكهرباء يهدد حياة القطعان

كشف مدير عام منشأة الدواجن في اللاذقية باسم حسن لـ«الوطن» أن إنتاج المنشأة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 6.537 ملايين بيضة بقيمة مبيعات 201.262 مليون ليرة سوريّة، مقابل 30.4 مليون ليرة قيمة مبيعات 19 طناً من الفروج المنتج خلال الأشهر الثلاثة الأولى والذي بلغت نسبته 100%، مبيناً أن نسبة تنفيذ إنتاج المنشأة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 102%.

ولفت حسن إلى العمل على صيانة قسمي إنتاج البيض والفروج في المنشأة لاستقبال صيصان جديدة خلال الشهر القادم، مشيراً إلى تأجيل استقبالها في الشتاء للتخفيف من تكاليف التدفئة في ظل التقنين الكهربائي الذي يكلف المنشأة 180 ألف ليرة سوريّة يومياً لقاء تشغيل المولدات 12 ساعة يومياً ما يستهلك ألف ليتر من المازوت الذي نعاني كما كل البلد من قلة توافر المادة.

وأضاف مدير الدواجن أن تربية القطعان تحتاج لجو دافئ ، مبيناً أنه عند انقطاع الكهرباء لحوالي نصف ساعة تموت القطعان في حال لم يتم تشغيل المولدات لانعدام التهوية والظروف المناسبة للمحافظة على حياتها.

وأشار حسن إلى أن قسم إنتاج البيض فيه حالياً 95 ألف فرخة بيّاضة بقيمة 220 مليون ليرة، مضيفاً أنه يتم تجهيز حظائر رعاية لاستقبال صيصان جديدة في الربع الثاني من العام الحالي وعددها حوالي 70 ألف صوص.

وعن الإنتاج اليومي من البيض، بيّن حسن أن المنشأة تنتج حوالي 80 ألف بيضة في اليوم الواحد، ويتم تسويق كامل الإنتاج إلى مؤسسات القطاع العام بالسعر التأشيري لوزارة التجارة الداخلية، الذي عادة ما يكون بسعر الكلفة، منوهاً بأن المنشأة تتدخل إيجابياً عبر صالاتها الثلاث من خلال توفير البيض والفروج للحفاظ على استقرار السوق خاصة في شهر رمضان، ويباع فيها كيلو الفروج المذبوح بـ950 ليرة وصحن البيض بـ1100 ليرة أرخص من السوق بحوالي 5%.

وحول مشروع تحويل الحظائر من تربية أرضية إلى آلية، أكد حسن أن الدراسة جاهزة وتنتظر رصد الاعتماد الوزاري والتمويل من رئاسة الحكومة، مبيناً أهمية الإنتاج الآلي من خلال زيادة الإنتاج إلى 10 أضعاف، ما يعود بالنفع على المنشأة والمستهلك والأسواق عامة.

ونوّه حسن بالصعوبات التي تواجه العمل في المنشأة، قائلاً إنها تتمثل في ارتفاع أسعار المواد العلفية وصعوبة تأمينها واستيرادها في ظل العقوبات مع ارتفاع سعر الصرف، إذ أصبح سعر كيلو علف البيّاض بـ150 ليرة في حين كان 12 ليرة ما قبل الأزمة، مقابل 230 ليرة لكيلو علف الفروج والذي كان بـ18 ليرة قبل حوالي ثماني سنوات.

وأوضح مدير الدواجن أن قِدم التجهيزات والآليات التي عمرها أكثر من 40 عاماً يؤثر في عمل المنشأة، مؤكداً وجود مساع لتحديثها بشكل تدريجي من إيرادات المنشأة بحيث تم رصد 10 ملايين لإعادة تجهيز حظيرتين لإنتاج الفروج بشكل كامل خلال الربع الثاني، ما يزيد الأرباح بزيادة عدد القطعان المرباة، واستيعاب الحظيرة الواحدة 8 آلاف فروج ليتم إنتاج 80 ألف فروج في كلا الحظيرتين كل عام عبر 5 دورات.

وأكد حسن العمل على تجهيز قسم كامل من الحظائر للإقلاع بالطاقة القصوى لإنتاج الفروج، مقابل استمرار إنتاج البيض وفق الخطة الإنتاجية على مدار العام ، بإنتاج ما بين 80 إلى 100 ألف بيضة يومياً.