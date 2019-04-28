اقتصاد

مارتيني: فتحنا السوق السياحية مع الأردن وأربعة شواطئ مجانية للأسر السورية

| الوطن

الإثنين, 29-04-2019

كشف وزير السياحة محمد مارتيني عن فتح السوق السياحية مع الأردن إلى جانب الأسواق الأخرى مع الدول الصديقة، معتبراً أن فتح معبر نصيب الحدودي كان له أثر في ذلك وخصوصاً أن سورية تمتاز بسياحة علاجية أرخص من دول الجوار.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مارتيني أن سياحة المغتربين ازدادت بشكل كبير وهناك الكثير منهم يرغب في العودة إلى البلاد ليطمئنوا على أقاربهم. وأشار مارتيني إلى أن هناك وفوداً سياحية أوروبية تأتي إلى سورية إلا أن السياحة لم تصل إلى الطموح مع الأوروبيين، مضيفاً: ننتظر الأفضل وخصوصاً أننا متفائلون بالشباب الواعد الذي يتقن عملية التواصل والمنفتح على الآخر إلى جانب النصر.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة حول موسم السياحة في الصيف أكد مارتيني أنه يتم التركيز على السياحة الداخلية لتقديم منتج معقول، كاشفاً أنه سيتم إحداث أربعة شواطئ أولها في وادي قنديل ستكون مجانية لتستطيع الأسر السورية ارتياد البحر باعتبار أنه حق للمواطن السوري.

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