عربي ودولي

ترامب للرياض مجدداً: ادفعوا الأموال مقابل الدفاع عنكم

| الميادين

الإثنين, 29-04-2019

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته السعودية إلى دفع الأموال مقابل الدفاع عنها.
وخلال كلمة له أمام أنصاره في ويسكونسن كشف ترامب أنه اتصل بالملك سلمان بن عبد العزيز وأبلغه بأن دفاع الولايات المتحدة عن السعودية يكلّفها الكثير، وبالتالي على الرياض الدفع مقابل ذلك.
ورد ترامب على المنتقدين لدفاعه عن السعودية قائلاً: «لا أريد أن أخسرها وأخسر أموالها ويجب دعمها عسكرياً من أجل الحفاظ على استقرارها».
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في 1 تشرين الأول 2018 خلال كلمة له في ولاية ويست فرجينيا أنه تحدث مع ملك السعودية وقال له «لديك تريليونات الدولارات ومن دوننا لا أحد يعرف ماذا قد يحصل؟»، مضيفاً «ربما لا تستطيع الاحتفاظ بطائراتك وقد تتعرض للهجوم، ولكن طائراتك بمأمن لأننا نحن من يؤمن لها الحماية».
المال مقابل الصمود والحماية، هي المعادلة التي حملها ترامب في وجه السعودية التي زارها في شهر نيسان 2017، معادلة يقال فيها الكثير.
وقال ترامب في 20 آذار 2017 إن السعودية ستعطينا بعضاً من ثروتها، -وهو ما يتمناه-، مضيفاً خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض أنه يرغب في العمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب.
لماذا يحذّر ترامب السعودية ويبتزها مالياً؟ أيريد المال فقط ورفع إنتاج النفط؟ أم يضغط لتسريع «صفقة القرن» وتنفيذ مطالب سرية أخرى دفعته إلى هذا الكلام الاستعلائي ضد دولة حليفة.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 29-04-2019

الدعوة لتشكيل جبهة فلسطينية موحدة لإسقاط صفقة القرن … الفصائل الفلسطينية تمهل الاحتلال حتى نهاية الأسبوع لتنفيذ تفاهمات التهدئة

الإثنين, 29-04-2019

مطالبات عراقية بإنهاء الوجود الأميركي في العراق

الإثنين, 29-04-2019

الكرملين: كيم جونغ أون قائد متمرس مثقف متزن … موسكو: تبادلنا التجاري مع الصين فاق المتوقع رغم العقوبات.. ونؤيد فكرة أوراسيا الكبرى

الأحد, 28-04-2019

استياء روسي من نية الغرب محاكمة الدواعش الأجانب في بغداد

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock