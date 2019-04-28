شعبان التقت وزيري خارجية بوليفيا والطاقة الإيراني … رودريغيز ينوه بصمود الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب

التقت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان وزير خارجية بوليفيا دييغو باريس رودريغيز الذي نوه بصمود الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب ودحره وبأهمية المبادرة الصينية «الحزام والطريق» التي من شأنها أن تغير الكثير من واقع شعوب العالم ومستقبلهم.

وذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن شعبان التقت وزير خارجية بوليفيا على هامش القمة الدولية في بكين «حزام واحد طريق واحد» وبحثت معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار رودريغيز خلال اللقاء إلى أهمية العلاقات الودية بين سورية وبوليفيا ونضالهما المشترك ضد الهيمنة والاستعمار، منوهاً بصمود الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب ودحره وكذلك بأهمية المبادرة الصينية «الحزام والطريق» التي من شأنها أن تغير الكثير من واقع شعوب العالم ومستقبلهم.

كما التقت شعبان على هامش القمة وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان الذي نوه بموقف سورية خلال القمة وكشف سياسات الولايات المتحدة القائمة على شريعة الغاب وفرض العقوبات والحصار ضد الشعبين السوري والإيراني خارج جميع الأطر والقوانين والمواثيق الدولية.

واعتبر الجانبان، أن معظم الدول باتت تضيق ذرعاً بالأساليب الغربية المتبعة للهيمنة على مقدراتها، موضحين أن «العالم يجتمع اليوم لإيجاد صيغة بديلة حضارية وإنسانية تحقق مصالح الجميع وتضمن احترام جميع الدول والشعوب». واختتمت أمس أعمال الدورة الثانية لقمة «حزام واحد طريق واحد» التي مثلت فيها شعبان الجمهورية العربية السورية واستمرت ثلاثة أيام وذلك تحت عنوان (تناسق السياسات) وشارك فيها 37 رئيس دولة ورئيس وزراء و150 وزيراً من أنحاء العالم.