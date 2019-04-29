السمنة تحدث تغييرات خطرة في بنية الدماغ

كشفت دراسة هولندية حديثة أن السمنة تحدث تغييرات خطيرة في بنية الدماغ.

وأوضح باحثون بالمركز الطبي لجامعة لايدن الهولندية أن السمنة تمثل واحدة من أكثر مشاكل الصحة العامة صعوبة في العالم حيث تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، كما ترتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي والخرف ما يوحي بأنها تسبب تغييرات في الدماغ.

ولمعرفة حجم هذه التغييرات قام الباحثون بإجراء فحص بالتصوير المغناطيسي لأدمغة أكثر من 12 ألف شخص لرصد حجم المادة الرمادية في الدماغ ومدى تأثرها بإصابة الأشخاص بالسمنة، فوجدوا أن المستويات المرتفعة من دهون الجسم ترتبط بإحداث اختلافات في شكل الدماغ وبنيته بما في ذلك صغر حجم المادة الرمادية التي تشكل جزءاً كبيراً من الجهاز العصبي المركزي وتوجد فيها الخلايا العصبية المسؤولة عن الحواس.

وأشار الباحثون إلى أن التغييرات في حجم المادة البيضاء التي تحيط بالبنى المركزية للدماغ تؤثر سلباً في انتقال الإشارات داخل شبكات الدماغ.

وقالت قائد فريق البحث الدكتورة إيلونا ديكرز: «أظهرت الدراسة أن المستويات المرتفعة من الدهون الموزعة على الجسم مرتبطة بصغر حجم الهياكل المهمة للدماغ بما في ذلك حجم المادة الرمادية الموجودة وسط الدماغ».