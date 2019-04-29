الكركو يهدد بالاستقالة!

لم تمض ساعات قليلة على عودته من زيارته المخيبة للآمال للعاصمة، دمشق حتى لوح رئيس نادي الجزيرة عبد الناصر كركو بتقديم استقالته مباشرة وتركه للعمل الإداري في ناديه إذا ما صدقت الأحاديث المنقولة والرائجة بقوة عن نية مبيتة لاتحاد كرة القدم بإلغاء قرار صعود فريقه للدوري الممتاز والتعويض عنه بإقامة مباراة فاصلة بين الجزيرة والحرية لحسم بطاقة التأهل مجدداً بينهما إلى دوري الأضواء!!

وأضاف الكركو في اتصال هاتفي خاص لـ«الوطن» جاء بعد وصوله مرهقاً إلى مدينته الحسكة مؤكداً أن أي قرار سيصدر من اتحاد اللعبة العتيد لا يتضمن بشكل صريح تثبيت صعود ناديه وعودته إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، وذلك سيشكل كارثة على حد تعبيره لمحافظة الحسكة عموماً ولجماهير ناديه خصوصاً وسيتسبب بخلق مهاترات لا يريدها هو شخصياً ولا شك أنه في اللحظة التي سيصدر بها اتحاد الكرة قرارات كهذه فإن الظلم سيقع فوراً على نادينا ومن هنا سيكون جواب جماهير النادي ومحافظة الحسكة عامة رفض أي قرار رسمي ظالم وستتوقف الحياة والعمل داخل نادي الجزيرة بشكل تام وبالنسبة لي لن أتأخر لحظة واحدة في إعلان استقالتي وقراري النهائي بعدم العودة إلى العمل الرياضي إطلاقاً لكون إلغاء صعود الجزيرة للممتاز هو بالمحصلة شطب قاس ومؤلم لجهود ضخمة ومضاعفة بذلتها أسرة النادي الحسكاوي من إدارة ولاعبين ومدربين وسط ظروف مالية حرجة عاشتها خزينة النادي ومازالت!

ولم ينس الكركو في نهاية حديثه توجيه انتقاداته اللاذعة لعضو لجنة الانضباط المنبثقة عن اتحاد الكرة أنور الجرادات الذي أعلن منفرداً قرار إقامة المباراة الفاصلة قبل صدور القرار بشكل رسمي من الجهة المعنية، مؤكداً أن ذلك الأمر مخالف لتعليمات اتحاد اللعبة وأنظمته وأدى إلى خلق التوتر!!!