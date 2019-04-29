«سورية عز الشرق» معرض للصور الفوتوغرافية في هنغاريا

افتتح في مدينة صولنوك الهنغارية اليوم معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان «سورية عز الشرق» وذلك بمناسبة عيد جلاء المستعمر الفرنسي عن سورية.

وضم المعرض الذي أقامته عائلة المغترب السوري الدكتور منذر فطيمي تحت رعاية مكتبة فرشاغي فرنس بمدينة صولنوك صوراً عن الدمار الذي ألحقته التنظيمات الإرهابية في سورية.

وتخلل المعرض الذي افتتح بالنشيد العربي السوري فيلم وثائقي بعنوان «نبض الحياة» يظهر حقيقة التنظيمات الإرهابية وهمجيتها وارتكابها المجازر الوحشية بحق الشعب السوري وحضارته العريقة.

وتم خلال المعرض أيضاً تكريم البروفسور السوري محمود حريتاني.

حضر المعرض السفير الجزائري في هنغاريا عبد القادر دهندي وحشد غفير من الجالية العربية والسورية في هنغاريا ومن المواطنين الهنغاريين ودول الاتحاد الأوروبي.