مهمة صعبة تنتظر الاتحاد بمواجهة الكويت في كأس الاتحاد الآسيوي

يواجه فريق الاتحاد في الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي فريق الكويت الكويتي وذلك على استاد آل ـنهيان في أبو ظبي والجميع بات يعلم أن الاتحاد ودع البطولة بعد ثلاث هزائم متتالية في المراحل السابقة مع تعادل وحيد ونقطة قبض عليها في الجولة الأولى حين أرغم الكويت على التعادل في ميدانه لكن الحسابات الآن تبدو مختلفة تماماً حيث يمر الاتحاد بأيام عصيبة ولم يعد هناك شيء يحفزه وهو سيلعب لإتمام مشاركته فقط في ظل أجواء مشحونة يلفحها الكثير من التوتر وخاصة بعد التعادل الأخير مع المجد وخروج المدرب أمين آلاتي بتصريح ناري مع استقالة تم معالجتها سريعاً تفادياً لأي ثغرة آسيوية قد تكلف النادي غرامة مالية بآلاف الدولارات ويعيش الفريق حالة من فقدان الروح وانعدام الوزن وهو ما قد يفضي لنتيجة ربما ثقيلة أمام الكويت الذي يبدو في أبهى صوره بعد تتويجه بكأس الكويت منذ أيام على حساب خصمه القادسية ناهيك عن أنه يحتل المركز الثاني في المجموعة ويتخلف عن المتصدر الجزيرة الأردني بثلاث نقاط لذلك هو مطالب أن يخرج منتصراً على الاتحاد، الإمكانات يصعب مقارنتها بين الفريقين بالوقت الراهن وهناك فرق شاسع لفريق يعيش فوضى غير مقبولة على الصعيد الإداري لدرجة لا يمكن وصفها وهو ما ينعكس على أرض الميدان من خلال عروض باهتة ونتائج تعكس الواقع المؤسف الذي وصلت إليه كرة الاتحاد وفريق الكويت الذي يعتبر مرشحاً فوق العادة للوصول لنهائي المسابقة.

أسلوب وفوارق

منطقياً جميع الأمور تصب بمصلحة الخصم الكويت وقضية أن يصمد الاتحاد أمامه يبدو صعباً عطفاً على وضع الفريق الداخلي ومن هذا المنطلق ستكون المباراة حرجة جداً على الاتحاد وهو سيلعب للخروج بنتيجة قد تحفظ ماء الوجه ومن الطبيعي أن يلعب بأسلوب دفاعي بحت ويعتمد الهجمات المرتدة وسيكون ذلك عبر الأطراف لأبرز اللاعبين (محمد الأحمد، وحسام الدين عمر) وهما الوحيدان القادران على إحداث فارق من خلال المهارة التي يمتلكونها فيما ستكون مهمة الخط الدفاعي غاية في الصعوبة نظراً لامتلاك فريق الكويت لاعبين من الطراز العالي ويتقدمهم المهاجم العاجي جمعة سعيد وفيصل زايد وعبد اللـه البريكي ومحترفنا السوري حميد ميدو والسيناريو المتوقع كما أشرنا أن يهاجم الكويت بكل قوته على حين سيلعب الاتحاد لامتصاص فورة خصمه وسد جميع الممرات أمامه ولا نعلم أن كان فريق الاتحاد سينجح بهذا الأمر ويحرج الكويت كما فعل بالذهاب.

صافرة عمانية

المباراة يقودها طاقم تحكيم من سلطنة عمان مؤلف من عمر يعقوب للساحة، سيف الغفري وناصر بوسعيد حكام مساعدين وسليمان الشاقسي حكماً رابعاً، يراقبها يون شو من هونغ كونغ ومقيم الحكام ناصر الغفاري من الأردن وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت دمشق.