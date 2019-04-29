رياضة

مهمة صعبة تنتظر الاتحاد بمواجهة الكويت في كأس الاتحاد الآسيوي

| حلب – فارس نجيب آغا

الثلاثاء, 30-04-2019

يواجه فريق الاتحاد في الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي فريق الكويت الكويتي وذلك على استاد آل ـنهيان في أبو ظبي والجميع بات يعلم أن الاتحاد ودع البطولة بعد ثلاث هزائم متتالية في المراحل السابقة مع تعادل وحيد ونقطة قبض عليها في الجولة الأولى حين أرغم الكويت على التعادل في ميدانه لكن الحسابات الآن تبدو مختلفة تماماً حيث يمر الاتحاد بأيام عصيبة ولم يعد هناك شيء يحفزه وهو سيلعب لإتمام مشاركته فقط في ظل أجواء مشحونة يلفحها الكثير من التوتر وخاصة بعد التعادل الأخير مع المجد وخروج المدرب أمين آلاتي بتصريح ناري مع استقالة تم معالجتها سريعاً تفادياً لأي ثغرة آسيوية قد تكلف النادي غرامة مالية بآلاف الدولارات ويعيش الفريق حالة من فقدان الروح وانعدام الوزن وهو ما قد يفضي لنتيجة ربما ثقيلة أمام الكويت الذي يبدو في أبهى صوره بعد تتويجه بكأس الكويت منذ أيام على حساب خصمه القادسية ناهيك عن أنه يحتل المركز الثاني في المجموعة ويتخلف عن المتصدر الجزيرة الأردني بثلاث نقاط لذلك هو مطالب أن يخرج منتصراً على الاتحاد، الإمكانات يصعب مقارنتها بين الفريقين بالوقت الراهن وهناك فرق شاسع لفريق يعيش فوضى غير مقبولة على الصعيد الإداري لدرجة لا يمكن وصفها وهو ما ينعكس على أرض الميدان من خلال عروض باهتة ونتائج تعكس الواقع المؤسف الذي وصلت إليه كرة الاتحاد وفريق الكويت الذي يعتبر مرشحاً فوق العادة للوصول لنهائي المسابقة.

أسلوب وفوارق

منطقياً جميع الأمور تصب بمصلحة الخصم الكويت وقضية أن يصمد الاتحاد أمامه يبدو صعباً عطفاً على وضع الفريق الداخلي ومن هذا المنطلق ستكون المباراة حرجة جداً على الاتحاد وهو سيلعب للخروج بنتيجة قد تحفظ ماء الوجه ومن الطبيعي أن يلعب بأسلوب دفاعي بحت ويعتمد الهجمات المرتدة وسيكون ذلك عبر الأطراف لأبرز اللاعبين (محمد الأحمد، وحسام الدين عمر) وهما الوحيدان القادران على إحداث فارق من خلال المهارة التي يمتلكونها فيما ستكون مهمة الخط الدفاعي غاية في الصعوبة نظراً لامتلاك فريق الكويت لاعبين من الطراز العالي ويتقدمهم المهاجم العاجي جمعة سعيد وفيصل زايد وعبد اللـه البريكي ومحترفنا السوري حميد ميدو والسيناريو المتوقع كما أشرنا أن يهاجم الكويت بكل قوته على حين سيلعب الاتحاد لامتصاص فورة خصمه وسد جميع الممرات أمامه ولا نعلم أن كان فريق الاتحاد سينجح بهذا الأمر ويحرج الكويت كما فعل بالذهاب.

صافرة عمانية

المباراة يقودها طاقم تحكيم من سلطنة عمان مؤلف من عمر يعقوب للساحة، سيف الغفري وناصر بوسعيد حكام مساعدين وسليمان الشاقسي حكماً رابعاً، يراقبها يون شو من هونغ كونغ ومقيم الحكام ناصر الغفاري من الأردن وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت دمشق.

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