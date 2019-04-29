في الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية … الجيش يتجه نحو الفوز بلقاء هلال القدس

انطلقت أمس مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ويلعب الثلاثاء فريق الجيش مع مستضيفه فريق هلال القدس الفلسطيني على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة في الساعة الرابعة عصراً.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار جدة لإقامة لقاءات الفريق الفلسطيني مع الجيش والنجمة اللبناني، وسيلعب هلال القدس مع النجمة يومي الثالث والسادس من أيار القادم وهما المباراتان المؤجلتان من الجولتين الثالثة والرابعة.

والمباراة مهمة لفريق الجيش ويسعى فيها إلى الفوز ليعوض تعادله في الذهاب 1/1 وليستمر بصدارة المجموعة، وأي نتيجة غير الفوز ستضع الفريق في إشكالية الحسابات، ويصبح على فريق الجيش انتظار النتائج الأخرى وخدمات الآخرين.

الفريق الفلسطيني يمني النفس بفوز مبين فآماله ما زالت قائمة وخصوصاً أن له مباراتين مؤجلتين يمكن له لو حاز رصيدهما من النقاط لنافس على الصدارة، الجديد في فريق الجيش الانسجام الكامل في الفريق، وملامح الجبّان التي بدأت تظهر عليه، فالمباريات الأخيرة سواء بالدوري أم بالبطولة الآسيوية فقد لاحظنا تطوراً بأداء الفريق وأسلوبه، وهذا يمنحنا ثقة أن الجبّان يملك الحلول الإيجابية ليحقق ما يريد سواء بالدوري أم على صعيد البطولة الآسيوية.

نعتقد أن الجيش يسير نحو فوز مهم هو بحاجته ليبقى في الصدارة أسبوعاً آخر.