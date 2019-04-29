غاز بروم تعلن أسماء الوفد السوري المشارك في برنامج كرة القدم من أجل الصداقة 2019

وسط اهتمام إعلامي كبير: الإعلان عن المشاركة السورية في برنامج كرة القدم من أجل الصداقة

بحضور جمع غفير من وسائل الإعلام السوري والعربي المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني وعدد كبير من نجوم الرياضة السورية وقياديين سابقين وحاليين يتقدمهم رئيس اللجنة التنفيذية بدمشق للاتحاد الرياضي العام السيد «مهند طه»، عُقد في فندق «الداما روز» في دمشق ظهر الأحد المؤتمر الصحفي الذي أقامته شركة «غاز بروم» الروسية الرائدة في مجال الغاز العالمي بمناسبة الإعلان عن أسماء الوفد الرياضي السوري الذي سيشارك هذا العام في المشروع الرياضي الاجتماعي الرائد «كرة القدم من أجل الصداقة» في العاصمة الإسبانية مدريد على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي سيحتضنها ملعب «واندا ميترو بوليتانو» الخاص بنادي أتلتيكو مدريد في الفترة من 28 أيار الحالي حتى الثاني من حزيران.

وافتتح الزميل الإعلامي «نديم الجابي» المتحدث الرسمي باسم المشروع في سورية المؤتمر بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية وسبقه الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء سورية من عسكريين ومدنيين.

وشرح الجابي الأهداف التسعة السامية للمشروع الذي يرمي إلى جمع أكبر عدد ممكن من أطفال العالم في مكان واحد للتعارف والتقارب بالثقافات والعادات وأكد أهمية مشاريع عالمية كهذه «غير ربحية» تهدف إلى تعميق أواصر المحبة والصداقة بين أطفال العالم وتهدف لزرع روح المحبة والألفة بينهم بعيداً عن مبدأ الربح والخسارة، والمبادئ التسعة هي: الصداقة والمساواة والعدالة والصحة والسلام والوفاء والنصر والتقاليد والشرف.

العميد رئيس الوفد

تحدث بعدها نجم الكرة السورية الأسبق «ماهر السيد» عميد لاعبين منتخب سورية تاريخياً وثالث الهدافين التاريخيين لمنتخبنا والذي تم اختياره من إدارة المشروع لرئاسة الوفد السوري إلى مدريد فعبر في كلمته عن سعادته البالغة بهذا الاختيار وشرح الآلية التي تم وفقها انتقاء الأطفال المشاركين بالمشروع وقدمهم لوسائل الإعلام وهم: عبد الرحمن عرابي، جهاد الحمد، محمد فاروق السيد وعبد الرحمن الحافظ إضافة إلى سفير البطولة الطفل الموهبة في التعليق الرياضي «يزن طه» الذي قدم للحضور فاصلاً مميزاً في التعليق على أهداف سابقة لماهر السيد بأسلوب مميز نال إعجاب وتصفيق الحضور.

البعد الإنساني

بدوره توجه مدير المشروع في شركة «غاز بروم» السيد «فلاديمير سيروف» بكلمة للحاضرين شكرهم فيها على حضورهم الحاشد وعبر عن حبه العميق لسورية وشعبها وحرصه على الحضور شخصياً في هذا المؤتمر، شارحاً في الوقت نفسه الأهداف المعلنة للمشروع الذي تبنته شركته منذ ستة أعوام وقدمت كل التسهيلات للمشاركين للحضور في مكان واحد مختلف عن الآخر في كل موسم، مؤكداً أن الشركة تسعى لأن يكون لها دور مهم وفاعل في المجتمعات المختلفة بعيداً عن الربح المادي.

الحضور الغفير في المؤتمر ساهم في إغنائه بأسئلة مميزة عن المشروع وأهدافه، وشكر الحاضرون الشركة على اهتمامها بسورية وشعبها، وخاصة أنها من البلد الصديق «روسيا» الذي كان شريكاً في درء أهوال الحرب عن الشعب السوري وأجمعوا على أهمية مناسبات كهذه في تعزز ثقافة التقارب بين الشعوب وزرع قيم السلام السامية في نفوس الأطفال عماد المستقبل.

الجدير بالذكر أن المشروع في الموسم القادم سيكون بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام سعياً وراء تعزيز المكانة السورية المهمة في المشروع.