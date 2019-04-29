البرشا بطل وخسارة جديدة للريال والرابع «مكانك سر» … ميلان يسقط في تورينو وقطبا روما يتقدمان

انتهت حكاية اللقب الإسباني بعد أسبوع واحد على حسم اللقب الإيطالي ولم يتبق من الليغا والسييراA إلا الفتات والأمر يتعلق بالمنافسة على المقاعد المؤهلة إلى البطولتين الأوروبيتين وكذلك على الهبوط إلى الدرجة الأدنى، ففي الليغا حسم البرشا الأمور بأقدامه بالفوز على ليفانتي بفضل نجمه الأعلى ميسي واستفاد وصيفه الأتلتي من خطأ المنافس ليواصل حصد الانتصارات الصعبة، على حين سقط الريال أمام جاره رايو بهدف، ورغم ذلك فقد بقيت الأمور على حالها حتى على صعيد المتنافسين على المركز الرابع بعد سقوط كل من خيتافي وإشبيلية وفالنسيا.

وفي إيطاليا سيطر التعادل على الديربي الكبير فلم يؤثر على البطل إلا أن مضيفه إنتر أصبح أقرب إلى الملاحقين وأولهم روما الذي خطف المركز الرابع مستفيداً من سقوط ميلان على أرض تورينو الذي اقترب بدوره من مربع الكبار وتقدم كذلك لازيو خطوة نحو المنافسة على مقعد الشامبيونزليغ.

سقوط جماعي

احتدمت المنافسة على مقاعد دوري الأبطال وكذلك على الهروب من مثلث الهبوط، فشهدت الجولة سقوطاً جماعياً لفرق المقدمة بين الثالث والسادس وكلها خسرت بهدف عدا خيتافي الذي تلقى هدفين، فالريال ضُرِبَ من جاره رايو فاليكانو بركلة جزاء بعد مباراة سعى خلالها صاحب الأرض للخروج بالنتيجة الأفضل في محاولة لتفادي الهبوط وحمل الفوز الخامس على ملعبه بصيص أمل له بتقدمه إلى وصافة المؤخرة، وحملت الخسارة العاشرة للفريق الملكي كأسوأ سجل منذ 15 موسماً عندما أنهى موسم 2003/2004 بهذا العدد من الهزائم، وهي الخسارة السادسة خارج برنابيه والثانية في عهد زيدان الثاني والأولى أمام فريق من العاصمة.

ولم يكن خيتافي أفضل حالاً من جاره فعاد من الباسك خائباً بالخسارة الأولى بعد خمس جولات وكانت أمام سوسيداد الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد ثلاث هزائم وتعادل وهي الخسارة الثالثة فقط لأزرق العاصمة خارج ملعبه في حين هو الفوز السادس لأزرق الباسك بأرضه وهو الذي لم يعرف الفوز خارجها منذ الجولة 18، وفي برشلونة صُدم إشبيلية بالخسارة أمام جيرونا بهدف هو الأول للصغير الكاتالوني بمرمى الأندلسي وبه فاز للمرة الأولى على ضيفه في أربع مواجهات، فوز جيرونا جاء بعد 6 هزائم كاملة وهو الثالث فقط بملعبه وجميعها بفارق هدف وبه خرج مبدئياً من مثلث الهبوط.

ولم يكن فالنسيا أحسن حالاً من منافسيه على المركز الرابع وزاد عنهم بقسوة الخسارة على أرضه والهدف المتأخر جداً الذي تلقاه من ضيفه إيبار الذي حقق فوزه الثاني فقط خارج ملعبه في حين فالنسيا مني بهزيمته الثانية في الميستايا وكلاهما بهدف والأولى كانت أمام جيرونا، يذكر أن فالنسيا خسر للمرة الثانية على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم.

مصائب قوم

بالطبع فإنها تحمل الفوائد للآخرين وهذا ما حدث في الدوري الإيطالي حيث جاء سقوط الروزنييري في تورينو بهدفين نظيفين ليضعه تحت ضغط المنافسين ويجعل مهمته بالعودة إلى الشامبيونز تزداد صعوبة، وخسر ميلان للمرة الرابعة في 7 جولات أخيرة لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد وهي الهزيمة الخامسة له خارج أرضه والأولى بهذه النتيجة بعيداً عن سان سيرو.

وكان روما أول المستفيدين بعدما فاز بوقت سابق على كالياري بثلاثية نظيفة، وأصبح تورينو أحد المنتفعين بسقوط لاعبي غاتوزو بدليل أنه أصبح قبله على الجدول وهو الذي حقق فوزه الثالث في ست جولات دون هزيمة مسجلاً فوزه العاشر بملعبه.

واقترب لازيو مجدداً من كوكبة المتنافسين على مقعد دوري الأبطال بفوزه المثير على سامبدوريا بهدفي الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي سجل هدفه الرابع في ثلاث مباريات أخيرة مقابل هدف لم يكن إلا لتقليص الفارق وبه عزز المخضرم فابيو كوالياريللا صدارته للهدافين، فوز لازيو هو السابع خارج أرضه منها خمسة بفارق هدف، في حين تلقى سامبدوريا خسارته السادسة في جنوا وللمرة الخامسة منها بفارق هدف.

وبعيداً عن صراع دوري الأبطال استعاد نابولي نغمة الانتصارات بفوزه على أرض فرزينوني معززاً وصافته للبطل وواضعاً مضيفه على أبواب السييراB بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي، في حين سجل نابولي فوزه العاشر خارج سان باولو والسادس بفارق هدفين فأكثر.

النتائج المسجلة – الإسباني 35

• برشلونة * ليفانتي 1/صفر ميسي (62).

• أتلتيكو مدريد * بلد الوليد 1/صفر خواكين فرنانديز (66 بمرماه).

• رايو فاليكانو * ريال مدريد 1/صفر بلازكيز (23 من جزاء).

• سوسيداد * خيتافي 2/1 للفائز ويليان خوسي (21 من جزاء) أويارزابال (53) وللخاسر سامو سايز (89).

• جيرونا * إشبيلية 1/صفر بورتوغيس (62).

• فالنسيا * إيبار صفر/1 شارلز دياز (90+3).

• بلباو * ألافيس 1/1 للأول إتشبيريا (41) وللثاني باستون (45).

• فياريال * هويسكا 1/1 للأول فورتاليس (30) وللثاني لويس أفيلا (78).

• ليغانيس * سلتا فيغو صفر/صفر.

• بيتيس * إسبانيول (أمس).

بانوراما إسبانية

• 11 هدفاً فقط شهدتها الجولة قبل مباراة أمس بعد انتهاء 3 مباريات بالتعادل إحداها سلبي، مقابل 6 انتصارات منها 5 بنتيجة 1/صفر و5 لأصحاب الأرض وجاء هدفان من علامة الجزاء وثالث بالخطأ.

• 58 مرة ظهر اللون الأصفر منها مرة واحدة في مباراة ليغانيس * سلتا، مقابل 7 صفراوات وحمراء في مباراة فياريال * هويسكا فطرد لاعب الأخير بوليدو بالحمراء المباشرة على حين خرج بانيغا (إشبيلية) بعد إنذارين.

• عزز ميسي صدارته للهدافين برصيد 34 هدفاً يليه زميله سواريز وبنزيمة بـ21 هدفاً ثم ستواني بـ19 يليه بالمركز الرابع وسام بن يدر بـ17 هدفاً ثم أسباس خونكال بـ16 هدفاً.

النتائج المسجلة – الإيطالي 34

• بولونيا * إيمبولي 3/1 للفائز سوريانو (51) أورسوليني (82) سانسوني (90+5) وللخاسر باجاك (17).

• روما * كالياري 3/صفر فازيو (5) باستوري (8) كولاروف (86).

• إنتر ميلانو * يوفنتوس 1/1 للأول ناينغولان (7) وللثاني رونالدو (62).

• فرزينوني * نابولي صفر/2 ميرتينز (19) أمين يونس (49).

• كييفو فيرونا * بارما 1/1 للأول ميغيوريني (66) وللثاني كوشكا (38).

• سبال * جنوا 1/1 للأول دال بيللو (36) وللثاني لابادولا (57).

• سامبدوريا * لازيو 1/2 للخاسر كوالياريللا (57) وللفائز كايسيدو (3 و19).

تورينو * ميلان 2/صفر بيلوتي (58 من جزاء) برينغيور (69).

• أتلانتا * أودينيزي، فيورنتينا * ساسولو (أمس).

بانوراما إيطالية

• 3 تعادلات كلها بنتيجة 1/1 مقابل 5 انتصارات منها 3 لأصحاب الأرض لتشهد الجولة 18 هدفاً قبل مباراتي الأمس وجاء هدف وحيد من علامة الجزاء.

• 46 مرة أشهر الحكام اللون الأصفر وتحول إلى الأحمر في مناسبتين، فطرد رومانيولي (ميلان) وجاستون (سامبدوريا) بالإنذار الثاني في المباراتين اللتين شهدت كل منهما 9 صفراوات مقابل 3 صفراوات في مباراة روما * كالياري.

• عزز كوالياريللا صدارته للهدافين برصيد 23 هدفاً يليه بياتيك (ميلان) وزاباتا (أتلانتا) بـ21 هدفاً ورونالدو ثالثاً بـ20 هدفاً يليه ميليك (نابولي) بـ17 ثم كابوتو (إيمبولي) بـ15 هدفاً.