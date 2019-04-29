تعديلات على المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء … حسن: ترخيص للبرج الأعلى في سورية يزيد على 30 طابقاً

وأخيراً وبعد طول انتظار صدرت تعديلات نظام ضابطة البناء لمدينة طرطوس الذي من المتوقع أن يحرّك عجلة البناء التي كانت شبه متوقفة فما حيثيات هذه التعديلات؟ وماذا تتضمن؟

مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن بين لـ«الوطن» صدور نهاية الأسبوع الفائت قرارين لوزير الإدارة المحلية والبيئة يحملان الرقمين 957 و958 يتضمنان تعديلات على نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي لمدينة طرطوس، مشيراً إلى إعطاء محفزات لاستخدام مصادر الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) للأبنية التي ستشاد في المدينة، وتحقيقاً لمبدأ العمارة الخضراء السماح بطابق إضافي للأبنية التي تقوم بتأمين احتياجاتها بالحد الأدنى (المصعد والإنارة) ذاتياً عن طريق الإنارة الشمسية، وكذلك زيادة عامل الاستثمار تنفيذاً للتوجيهات الحكومية الأخيرة بالتوسع الشاقولي والحفاظ على الأراضي الزراعية وفق الخدمات والبنى التحتية المتاحة, مضيفاً: تم وضع شروط خاصة بالأبنية البرجية من طابق تقني يستخدم للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية والصحية وضبطها بشكل أنيق منعاً لتشويه الواجهات بارتفاع لا يزيد على 280سم ويعتبر ملكية مشتركة للجميع، إضافة إلى ثكنة قرميد أيضاً لا يزيد ارتفاعها على 280سم وتعتبر أيضاً ملكية مشتركة ويمنع استثمارها، وتم لحظ إلزام المالكين بمرائب سيارات في الأقبية وطوابق الأعمدة.

كما أشار حسن إلى أن أبرز التعديلات هي السماح بالاستخدام التجاري للمقاسم العائدة للمواطنين الذين استملكت عقاراتهم بجوار المشفى العسكري (عقدة الشيخ سعد) كنوع من التعويض لهم على استملاك عقاراتهم, مؤكداً أن العمل بها تم فور صدور القرارين، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إقبالاً ملحوظاً على الترخيص على اعتبار أن هذه التعديلات قدمت محفزات غاية في الأهمية.

ورداً على سؤال «الوطن» حول وجود ترخيص لإقامة البرج الأعلى في سورية بيّن حسن وجود ترخيص لإشادة بناء بارتفاع يزيد على 30 طابقاً في شارع الثورة مخصصاً للمحلات التجارية والمكاتب، مضيفاً: هو الأعلى في طرطوس ولا معلومات لدي فيما إذا كان الأعلى في سورية.

بيّن أنه تم تشكيل لجنة من نقابة المهندسين وكلية العمارة ومجلس مدينة طرطوس مهمتها دراسة واجهات ومنظور كل بناء تم ترخيصه بموجب هذا النظام الجديد واقتراح التعديلات إن لزم الأمر، وإلزام المالك بتنفيذه حرفياً للحد من التشوه العمراني البصري.