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مصرع جندي أميركي شمالاً.. و«البغدادي» يظهر فجأة! … «داعش» يتحرك في بادية السخنة والطيران الحربي يستهدف معاقله

| حمص – نبال إبراهيم – وكالات

الثلاثاء, 30-04-2019

توازياً مع أنباء التحرك الميداني المحتمل شمالاً، بدأت وحدات الجيش العاملة في ريف حمص الشرقي باستقدام المزيد من التعزيزات أيضاً لاستئصال فلول تنظيم داعش الإرهابي المتبقية في المنطقة.
وذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات ريف حمص الشرقي لـ«الوطن»، أن الطيران الحربي السوري شن أمس غارات على أهداف متحركة لتنظيم داعش على امتداد باديتي السخنة وتدمر الشرقية، وتحديداً على اتجاه محيط سد عويرض ومنطقة حميمة والطريق الواصل بين منطقة حميمة والمحطة الثانية، وعلى مقربة من الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور في أقصى ريف حمص الشرقي، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وإيقاع عدد من مسلحيه قتلى ومصابين.
وبالترافق مع غارات سلاح الجو، دارت اشتباكات متقطعة بين وحدات مشتركة من الجيش والقوات الرديفة من جهة ومسلحي التنظيم من جهة أخرى، على عدة محاور واتجاهات بمحيط بادية السخنة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي التنظيم.
وكشف المصدر، عن أن «الجيش استقدم تعزيزات عسكرية جديدة باتجاه البادية الشرقية للقيام بعمليات تمشيط واسعة عن فلول تنظيم داعش والبحث عن الجيوب التي يختبئ فيها مسلحوه، والقضاء عليهم على امتداد البادية الشرقية، وصولاً إلى الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور»، لافتاً إلى أن الجيش يعمل حالياً على تثبيت نقاط جديدة في البادية الشرقية، وتحديداً بمحيط بادية السخنة، لرصد تحركات مسلحي «داعش» بالمنطقة، لتكون هذه النقاط انطلاقة لعمليات التمشيط التي سيقوم بها الجيش خلال الأيام القليلة القادمة.
تأتي هذه المعطيات، مع بروز معطى «إعلامي» مفاجئ، إلى واجهة التداول، حيث أفادت وكالة «رويترز» بصدور تسجيل فيديو جديد للإرهابي «أبو بكر البغدادي»، متزعم «داعش» وذلك لأول مرة منذ عام 2014.
وأوضحت «رويترز»: إن الفيديو الجديد نشرته مؤسسة «الفرقان» الدعائية التابعة لتنظيم «داعش» عبر قناتها في تطبيق «تلغرام».
ويأتي هذا «الفيديو»، بعد أشهر قليلة من انهيار بنية التنظيم الإرهابي في سورية والعراق، على حين لا يزال مكان أبو بكر البغدادي مجهولاً، حيث أفادت آخر التقارير بحسب «رويترز» إلى أنه لا يزال يتنقل في المناطق الصحراوية عبر الحدود السورية العراقية.
على صعيد آخر، أعلن «التحالف الدولي» المزعوم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، أن عسكرياً أميركياً لقي مصرعه شمال سورية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية للأنباء عن «التحالف»، أن «عسكرياً أميركياً لقي مصرعه بحادث غير قتالي وقع في الشمال السوري».
وأكد «التحالف» أن الحادث وقع أمس، متعهداً بتقديم مزيد من التفاصيل «في الوقت المناسب»، ويقدر تعداد القوة العسكرية الأميركية في شمال البلاد بنحو ألفي عسكري، ويوجدون إلى جانب «قوات سورية الديمقراطية – قسد» بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

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