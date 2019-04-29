توقعات بإنتاج 2.7 مليون طن … خميس: موسم القمح مبشر هذا الموسم

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الموسم الحالي للأقماح مبشر لجهة تعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن هذا الأمن لم يمس بسوء رغم سنوات الحرب على سورية.

وفي كلمة له خلال انعقاد المؤتمر السنوي الخاص بشراء وتسويق محصول الحبوب شدد خميس على ضرورة وضع الإجراءات اللازمة لضمان استلام محصول الحبوب من الفلاحين للموسم الحالي ورصد المبالغ المالية اللازمة. وخلال المؤتمر تم تخصيص 400 مليار ليرة لشراء القمح والدفع فورياً، وسط توقعات بأن يكون الإنتاج هذا الموسم نحو 2.7 مليون طن ما يخفض من فاتورة الاستيراد.