زيارة دبلوماسية لوفد كوري ديمقراطي إلى سورية

يقوم وفد دبلوماسي من كوريا الديمقراطية الشعبية، يترأسه نائب وزير الخارجية «باك ميونغ غوك» بجولة على دول المنطقة تشمل إيران وسورية.

وذكرت وكالة «كي سي إن إن» في كوريا الديمقراطية، أن الوفد غادر مطار بكين يوم السبت الماضي لأداء هذه المهمة الدبلوماسية، وتوقعت أن يزور الوفد إضافة إلى إيران وسورية، أذربيجان ومنغوليا.

ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل حول الهدف من هذه الجولة، التي تأتي في وقت تواصل فيه كوريا الديمقراطية، سعيها لتعزيز العلاقات مع أصدقائها التقليديين، بعد إخفاق المفاوضات مع الولايات المتحدة في هانوي.