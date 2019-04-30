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رجل يخاطر بحياته لإنقاذ قطته

| وكالات

الأربعاء, 01-05-2019

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لرجل كندي يقامر بحياته، في سبيل إنقاذ قطته التي علقت في إحدى شرفات مبنى سكني شاهق الارتفاع.
وتظهر اللقطات رجلاً يمشي على طول حافة خارجية ضيقة لمبنى سكني، في منطقة ليبرتي في مدينة تورونتو الكندية، للوصول إلى قطته العالقة.
وأخبر صاحب القطة الشاردة تفاصيل القصة للصحفيين، لكنه طلب منهم عدم الكشف عن اسمه. حيث لاحظ صاحب القطة حيوانه الأليف «قلقاً» على شرفة الشقة المجاورة. وحاول الرجل في البداية الدخول إلى بيت الجيران بعد أن قرع الجرس، لكن سكان الشقة لم يكونوا في المنزل أثناء الحادث. لذلك، قرر الكندي الصعود فوق الشرفة والمشي فوق الممر الضيق، حيث تمكن من التقاط قطته بعد أن عرض حياته للخطر.

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