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حفر حفرة لطليقته فوقع فيها

| وكالات

الأربعاء, 01-05-2019

شهدت مدينة بويرتو بيناكسو بولاية سونورا المكسيكية حدثاً غريباً من نوعه، أدى إلى حبس رجل بنفق حفره للتجسس على زوجته السابقة.
وذكر موقع مكسيكي أن غريزيلدا سانتيلان، البالغة من العمر 58 عاماً، أبلغت الشرطة أن زوجها السابق أرنولدو غوميز يختبئ تحت منزلها.
وسمعت سانتيلان أصواتاً مشبوهة تحت المبنى واعتقدت أنها صادرة عن قطط شاردة. وازدادت الضوضاء مع مرور الوقت، فقررت المرأة بالتعاون مع جارها استكشاف المكان، فوجدوا نفقاً محفوراً تحت منزلها وعدة سكاكين وزجاجة مياه بالقرب من المنزل.
وكان الزوج السابق غوميز، البالغ من العمر 50 عاماً، محشوراً في النفق ولا يستطيع الحراك، حيث مكث لمدة 24 ساعة يطلب المساعدة.
وانتشل رجال الإنقاذ غوميز بعد 45 دقيقة من المحاولات. ونقل الزوج الغيور إلى المستشفى لمعاناته من الجفاف.

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