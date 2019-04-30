طريقة عمل تقنية التعرف على الوجه؟

يعمل برنامج التعرف على الوجه عن طريق مطابقة الصور في الوقت الحقيقي مع صورة سابقة لشخص ما. وكل وجه لديه حوالي 80 نقطة فريدة من نوعها عبر العينين والأنف والفم التي تميز بين شخص وآخر.

وتقيس كاميرا الفيديو الرقمية المسافة بين النقاط المختلفة على الوجه الإنساني، مثل عرض الأنف وعمق مآخذ العين والمسافة بين العينين وشكل خط الفك السفلي. ويتمكن نظام المراقبة الذكي من مسح ملياري وجه في غضون ثوان تم الكشف عنها، ويتصل النظام بملايين كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف، وينتج عن ذلك رمز رقمي فريد يمكن ربطه بعد ذلك برمز مطابق تم جمعه من صورة سابقة.