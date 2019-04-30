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فيلة شرسة تقتل قرويين بعد هروبها

| وكالات

الأربعاء, 01-05-2019

هربت أفيال برية شرسة من محمية الملكة إليزابيث الوطنية في أوغندا، وقتلت رجلاً وامرأة من قرية مجاورة في المنطقة.
وذكرت صحيفة «ذي أوبزيرفر»، أن الحادث المأساوي وقع عندما هربت مجموعة من الفيلة البرية من محمية الملكة إليزابيث وهاجمت، يوسف كانانغا، 45 عاماً، وتسببت بكسر أربعة من أضلاعه وألحقت أضراراً بالغة بطحاله، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.
وبدأ الرجل بالتعافي بعد أن أجرى الأطباء له عملية إسعافية أزالوا فيها طحاله المصاب، لكن شقيقه الأصغر ذكر أن حالة كانانغا ساءت ومات.
كما تعرضت المسنة، كارولين نازيوا، 75 عاماً، لهجوم الفيلة نفسها في مزرعتها، وتوفيت في المستشفى متأثرة بجراحها البالغة.
ويجري المسؤولون عن المحمية الطبيعية في أوغاندا، بالتعاون مع ممثلي هيئة حماية البرية في البلاد، تحقيقات مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث الذي أدى إلى مقتل اثنين من سكان القرى المجاورة للمحمية.

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