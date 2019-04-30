اعتقال ببغاء مشرد

اعتقلت الشرطة «البرازيلة» طائر ببغاء، خلال عملية «مداهمة» لوكر لـ«تجارة المخدرات» شمالي البلاد.

وأفادت قناة «آر 7» البرازيلية، بأنه تم تدريب الببغاء لتنبيه العاملين في الوكر الواقع بولاية بياوي، عند اقتراب قوات الشرطة، لافتة إلى أن الطائر بدأ بالصراخ عندما شعر بدخول أفراد الشرطة إلى المبنى الذي يقع فيه الوكر.

ورفضت قوات الشرطة التعليق على خبر اعتقال الببغاء، إلا أن التقارير أغضبت الناشطين البيئيين الذين حاولوا تحرير الطائر من قبضة الشرطة.

وأطلقت الشرطة سراح الببغاء، وقد نقل إلى «حديقة حيوانات» في البرازيل، حيث سيتم تدريبه على الطيران.