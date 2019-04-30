الكويت يهزم الاتحاد بهدفين

واصل الاتحاد نتائجه السلبية وخرج مهزوماً من الكويت الكويتي بهدفين مقابل لا شيء بعد مباراة ممتعة من الجانبين، ويحسب للاتحاد الصورة الجيدة التي ظهرها بها رغم الخسارة، وكان بوجه مخالف عن المباريات السابقة لكن سوء التغطية الدفاعية تكلف هدفين في شباكه.

الشوط الأول شهد مباراة مفتوحة من كلا الجانبين ولعب الاتحاد كما يجب، وجارى الكويت وكان نداً له، ومع أن الكويت كثف من هجمات المتلاحقة لكنها جميعاً توقفت عند مشارف الجزاء مع الاعتماد على مهاجمه السنغالي جمعة سعيد، الكويت وبعد سلسلة من الهجمات تمكن السنغالي جمعة سعيد من افتتاح التسجيل له إثر عرضية لسامي، جولة ثانية جاءت ساخنة منذ بدايتها مع ارتفاع الأداء، وفوّت حسام العمر فرصتين وتغاضى الحكم عن ركلة جزاء، وتمكن بعدها البديل راضي جمعة من اختراق خاصرة الاتحاد ليضع الكرة على رأس جمعة سعيد ليحولها هدفاً ثانياً.