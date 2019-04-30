ديربي تورينو لاهب ومواجهات حاسمة بالليغا … خطوتان نحو لقب البريميرليغ وثلاث للبوندسليغا

لم يعد الكثير من الوقت لنشاهد التتويج في إنكلترا فما هي إلا جولتان ويتحدد المصير وهاهو ليفربول تحت الضغط يسعى للتقدم مؤقتاً من جديد إلى مقعد الصدارة على حساب نيوكاسل قبل 48 ساعة من لقاء السيتي مع ليستر سيتي، وفي ألمانيا تزداد المدة لتصل ربما إلى ثلاث جولات ومازال البايرن أقرب نظرياً للاحتفاظ بلقبه خاصة عندما يستقبل هانوفر على حين دورتموند سيزور بريمن، وبعيداً عن مسألة اللقب المحسوم في الليغا والليغ آن والسييرا A تبقى المنافسة قائمة على صعيد الهبوط والمراكز المؤهلة إلى البطولتين القاريتين.

على كف القطط

أربع زيارات إلى سانت جيمس بارك لم يعرف خلالها الفوز وهو ما يجعل ليفربول متخوفاً من لقاء نيوكاسل وخاصة أنه يأتي في توقيت سيكون الريدز تحت ضغط مباراتي برشلونة بدوري الأبطال، ويدرك لاعبو يورغن كلوب أن الفوز ربما لن ينفعهم بالنهاية إلا أنهم سيقدمون ما عليهم لعل وعسى، وسبق للريدز الذي خسر 13 نقطة خارج أنفيلد هذا الموسم الفوز ذهاباً برباعية نظيفة، ويدخل فريق نيوكاسل من دون أي ضغوط وليس مطلوباً منه سوى اللعب بشرف كما وعد مدربه بينيتيز الذي صرح بأن لاعبيه سيبذلون ما بوسعهم لإيقاف ضيفهم.

وفي ألمانيا أعاد تعادل البايرن على أرض نورنبرغ اللقب إلى أرض الملعب مع فارق النقطتين عن منافسه دورتموند ويسعى البافاري للإطباق على صدارته عندما يستضيف متذيل الترتيب هانوفر الذي يخوض فرصته الأخيرة للهروب من خطر الهبوط، وسبق للبايرن الفوز على ضيفه في 12 مواجهة أخيرة وآخرها ذهاباً برباعية بيضاء، وبالمقابل فإن دورتموند ينزل ضيفاً على بريمن الذي يملك فرصة ضئيلة للوصول إلى مشاركة أوروبية وكان بريمن قد أطاح بضيفه من دور الـ16 لكأس ألمانيا بعدما خسر أمامه في ذهاب البوندسليغا 1/2 علماً أنه فاز بالنتيجة ذاتها بأرض دورتموند في ذهاب الموسم الماضي، وبدوره يأمل لايبزيغ مواصلة سلسلته الإيجابية (13 مباراة دون هزيمة) عندما يحل ضيفاً على ماينز وربما استعاد الوصافة التي أنهى عليها الموسم الماضي.

طموحات

في إيطاليا يقام ديربي تورينو بين اليوفي وتورينو والأخير يسعى لمزاحمة الآخرين على المركز الرابع الذي استرده أتلانتا بفوزه أمس الأول على أودينيزي 2/صفر وهو الذي حقق فوزاً يتيماً على جاره خلال عقدين أخيرين علماً أنه يحتل المركز السادس بفارق 3 نقاط عن أتلانتا ونقطتين عن روما الخامس، يذكر أن تورينو لم يخسر في ست جولات أخيرة، وتعتبر مباراة لازيو مع أتلانتا قمة الجولة 34 حيث الفارق 4 نقاط لمصلحة الثاني في صراعهما على دخول الشامبيونز في بروفة لنهائي كأس إيطاليا الذي يجمعهما منتصف الشهر الحالي، وكان أتلانتا فاز ذهاباً بهدف علماً أن فوزه الأخير في الأولمبيكو حدث قبل خمس سنوات.

وفي فرنسا تتجه الأنظار نحو قمة ليون الثالث مع ليل الوصيف في سعيهما لتعزيز موقعيهما والابتعاد عن سانت إيتيان الرابع الذي يحل ضيفاً على موناكو ويأمل مرسيليا استعادة نغمة الفوز في محاولة للحاق بسانت إيتيان الذي يتقدمه بخمس نقاط.

وفي إسبانيا يلف الغموض المنافسة على المركز الرابع، ومن حسن حظ إشبيلية أنه يستقبل ليغانيس المرتاح قليلاً بعيداً عن مثلث الهبوط وهي مهمة أسهل من فالنسيا وخيتافي اللذين يلتقيان هويسكا وجيرونا والأخيران يقاتلان للهروب من منطقة الهبوط، وبالمقابل سيستقبل سلتا فيغو القريب منها برشلونة وعينه على استغلال انشغال الأخير بدوري الأبطال بغية تأمين وضعه، وفيما يلي جدول المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع 37

• الجمعة: إيفرتون * بيرنلي (10.00).

• السبت: بورنموث * توتنهام (2.30)، وولفرهامبتون * فولهام، ويستهام * ساوثهامبتون (5.00)، كارديف سيتي * كريستال بالاس (7.30)، نيوكاسل يونايتد * ليفربول (9.45).

• الأحد: تشيلسي * واتفورد، هيدرسفيلد * مان يونايتد (4.00)، الآرسنال * برايتون (6.30).

• الإثنين: مان سيتي * ليستر سيتي (10.00).

الإسباني – الأسبوع 36

• الجمعة: إشبيلية * ليغانيس (10.00).

• السبت: ليفانتي * رايو فاليكانو (2.00)، اسبانيول * أتلتيكو مدريد (5.15)، ألافيس * سوسيداد (7.30)، سلتا فيغو * برشلونة (9.45).

• الأحد: خيتافي * جيرونا (1.00)، إيبار * بيتيس (3.00)، ريال مدريد * فياريال (5.15)، بلد الوليد * بلباو (7.30)، هويسكا * فالنسيا (9.45).

الألماني – الأسبوع 32

• الجمعة: ماينز * لايبزيغ (9.30).

• السبت: بايرن ميونيخ * هانوفر، مونشن غلادباخ * هوفنهايم، فولفسبورغ * نورنبرغ، هيرتا برلين * شتوتغارت (4.30)، بريمن * دورتموند (7.30).

• الأحد: شالكه * أوغسبورغ (2.30)، فرايبورغ * دوسلدورف (4.30)، ليفركوزن * فرانكفورت (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 35

• الجمعة: يوفنتوس * تورينو (9.30).

• السبت: كييفو فيرونا * سبال (7.00)، أودينيزي * إنتر ميلانو (9.30).

• الأحد: إيمبولي * فيورنتينا (1.30)، لازيو * أتلانتا، بارما * سامبدوريا، ساسولو * فرزينوني (4.00)، جنوا * روما (7.00)، نابولي * كالياري (9.30).

• الإثنين: ميلان * بولونيا (9.30).

الفرنسي – الأسبوع 35

• الجمعة: ستراسبورغ * مرسيليا (9.45).

• السبت: سان جيرمان * نيس (6.00)، ريمس * نيم، بوردو * أنجيه، غانغان * كان (9.00).

• الأحد: مونبيلييه * أميان، تولوز * رين، نانت * ديجون (4.00)، موناكو * سانت إيتيان (6.00)، ليون * ليل (10.00).