رياضة

العزام بين الأولمبي والفتوة!

| مأمون جبيلي

الأربعاء, 01-05-2019

أنجز احمد عزام عقده الرسمي مع اتحاد الكرة ووقع معه على الانضمام إلى الجهاز التدريبي لمنتخبنا الاولمبي كمساعد لأيمن الحكيم ولم يكشف عن قيمة راتبه الذي سيتقاضاه مكتفيا بالإشارة إلى مدة العقد الذي سينتهي رسمياً أواخر العام مع ختام مشاركة الاولمبي في نهائيات كاس آسيا! وخلافــاً للأحاديث الكثيرة التي تناولت نيّة العزام تركه مهامه التدريبية مع فريقه الفتوة لارتباطه مع الاولمبي فقد أكد أنه لم يحسم خياراته حتى الآن حول تلك النقطة وهو لم يتباحث بعد مع إدارة النادي بشأن مستقبله مع الأزرق الذي ينتهي عقده معه رسميا مع انتهاء مشاركة الفتوة في مسابقة الكأس.
لكن العزام ترك مصيره مفتوحا على كل الاحتمالات فقد يعتذر لإدارة الفتوة بعدم تجديد عقده لموسم آخر وجديد وقد يعتذر لاتحاد الكرة بالاستمرار مع المنتخب الاولمبي ويبقى في ملعب الفتوة ويقوده في منافسات بطولة الدوري الموسم المقبل بعد أن أنجز معه مهمة العودة بعد غياب إلى دوري الكبار! ويتطلع العزام بعيون بيضاء وتفاؤل إلى يوم السابع من أيار حيث مباراة فريقه المنتظرة مع الضيف الحموي النواعير في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس.

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