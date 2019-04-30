العزام بين الأولمبي والفتوة!

أنجز احمد عزام عقده الرسمي مع اتحاد الكرة ووقع معه على الانضمام إلى الجهاز التدريبي لمنتخبنا الاولمبي كمساعد لأيمن الحكيم ولم يكشف عن قيمة راتبه الذي سيتقاضاه مكتفيا بالإشارة إلى مدة العقد الذي سينتهي رسمياً أواخر العام مع ختام مشاركة الاولمبي في نهائيات كاس آسيا! وخلافــاً للأحاديث الكثيرة التي تناولت نيّة العزام تركه مهامه التدريبية مع فريقه الفتوة لارتباطه مع الاولمبي فقد أكد أنه لم يحسم خياراته حتى الآن حول تلك النقطة وهو لم يتباحث بعد مع إدارة النادي بشأن مستقبله مع الأزرق الذي ينتهي عقده معه رسميا مع انتهاء مشاركة الفتوة في مسابقة الكأس.

لكن العزام ترك مصيره مفتوحا على كل الاحتمالات فقد يعتذر لإدارة الفتوة بعدم تجديد عقده لموسم آخر وجديد وقد يعتذر لاتحاد الكرة بالاستمرار مع المنتخب الاولمبي ويبقى في ملعب الفتوة ويقوده في منافسات بطولة الدوري الموسم المقبل بعد أن أنجز معه مهمة العودة بعد غياب إلى دوري الكبار! ويتطلع العزام بعيون بيضاء وتفاؤل إلى يوم السابع من أيار حيث مباراة فريقه المنتظرة مع الضيف الحموي النواعير في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس.