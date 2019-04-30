شؤون محلية

كفا لـ«الوطن»: مبقرة فديو تنتج 1230 طناً من الحليب خلال 2018

| اللاذقية- عبير سمير محمود

الأربعاء, 01-05-2019

كشف مدير مبقرة فديو في محافظة اللاذقية أحمد كفا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن خطة لتطوير عمل المبقرة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أنها تشمل تركيب محلب آلي حديث بمواصفات متطورة، ليكون الأول من نوعه على مستوى المباقر العاملة.
وأضاف كفا: إن المحلب الحديث يتسع لـ20 رأساً دفعة واحدة، لافتاً إلى مراقبة قطيع الأبقار الحلوبة بشكل دقيق جداً من خلال برنامج عبر وصل المحلب بجهاز حاسوب.
وأشار مدير المبقرة إلى إدخال خطوط إنتاج جديدة في معمل الألبان والأجبان في المبقرة، منها خط إنتاج لتصنيع وتعبئة اللبن العيران، وخط لإنتاج وتعبئة الجبنة المطبوخة، لافتاً إلى أن المعمل بدأ مؤخراً بإنتاج مادة القريشة من اللبن الطبيعي مع تغليفها بشكل جيد للتسويق بعد تغطيتها بالتوابل كالزعتر البري والفلفل الأحمر وحبة البركة، بالإضافة لإنتاج اللبن والجبنة والبيضاء وجميعها مصنعة بطريقة البسترة منذ إنشاء المعمل.
وبيّن كفا أن الطاقة الإنتاجية لمعمل الألبان 5 أطنان باليوم من الحليب الخام، مضيفاً أنه يتم تحويلها إلى منتجات مختلفة تحافظ على الموثوقية بين المواطن والمنتج الحكومي من حيث الجودة والنوعية.
وحول تسويق المنتجات، لفت كفا إلى افتتاح صالة بيع خاصة بمنتجات معمل الألبان والأجبان بجانب مديرية الزراعة، بالإضافة للتسويق من خلال منافذ بيع في كل من مجمع أفاميا وصالة الصليبة بالتعاون مع مؤسسة السورية للتجارة، وصالة بيع الغافقي بالتعاون مع مؤسسة الدواجن، مضيفاً أنه سيتم افتتاح صالة بيع خاصة في شارع بغداد بقلب العاصمة دمشق، ليتم انتشار المنتجات على أكبر مساحة ممكنة، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستهلكين.
وعن معمل الأعلاف، قال كفا: إن طاقته الإنتاجية 5 أطنان في الساعة، مبيناً أنه ينتج مختلف أنواع العلف ومنها جاهز أبقار حلوب، جاهز تسمين عجول، بالإضافة لإمكانية إنتاج علف دواجن «فروج وبياض»، وعلف أغنام.
وأشار كفا إلى أن عدد القطيع في المبقرة 711 رأساً منها 412 بقرة حلوباً، مبيناً أن إنتاج المبقرة خلال العام الماضي بلغ حوالي 1230 طناً من الحليب الخام.

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