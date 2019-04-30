ازدحام غير مسبوق أمام الصرافات … مدير «العقاري» لـ«الوطن»: فريق خاص لتغذية الصرافات طيلة أيام العطلة باستثناء الجمعة

رغم تردي خدمة الصرافات ومظاهر الازدحام التي باتت مألوفة أمام الصرافات خاصة مع بداية كل شهر، إلا أن اليومين الماضيين سجلا وصفاً غير اعتيادي في مظاهر الازدحام، إذ تشكلت طوابير طويلة أمام مختلف الصرافات، وخاصة صرافات العقاري والتجاري.

مدير عام المصرف العقاري مدين علي بيّن لـ«الوطن» أن سبب الازدحام هو تحويل معظم الجهات العامة رواتب العاملين لديها خلال اليومين الماضيين، وما فاقم حالة الازدحام وجود عطلة طويلة، وبعدها مباشرة يصادف أول أيام شهر رمضان الكريم، والكثير من الموطنة رواتبهم لدى المصارف ويتقاضونها عبر الصرافات الآلية هم بحاجة ملحة لسحب رواتبهم، وهو الأمر الذي تسبب بحالة ازدحام شديد أمام الصرافات، خاصة وأن الكثير من هؤلاء العاملين يسافرون في مثل هذه العطلة الطويلة.

وأوضح المدير العام أن هناك جملة من الإجراءات عمل عليها المصرف العقاري لمواجهة الأمر، إذ تم تشكيل فريق عمل خاص لتغذية الصرافات طوال أيام العطلة الحالية باستثناء يوم الجمعة، في حين سيكون هناك تغطية لبقية الأيام، وأن فريق العمل المختص سيواصل الدوام يومياً من الساعة 7.5 صباحاً حتى الساعة 7 مساء، وسيتم إجراء عمليات التغذية والصيانة على مدار هذه الأيام، وأن المصرف يعمل بأقصى طاقة لديه للتخفيف من حالة الطلب الشديد على سحب الأموال عبر الصرافات الآلية، مبيناً أن لدى المصرف غرفة متابعة لحال الصرافات.