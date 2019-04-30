أردوغان: أي مشروع إف-35 يجري استبعاد تركيا منه سيكون مصيره الانهيار التام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء إن مشروع طائرات إف-35 المقاتلة سيكون محكوماً عليه بالانهيار من دون مشاركة تركيا وسيكون من الظلم استبعاد أنقرة منه بسبب اعتزامها شراء منظومة دفاع جوي روسية.

وتسببت خطة تركيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 في توتر علاقاتها مع واشنطن التي قالت إن ذلك قد يهدد أمن طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن وحذرت من عقوبات أميركية محتملة. وتشارك تركيا في إنتاج طائرات إف-35 كما أنها مشتر محتمل لها. وكانت اقترحت تشكيل مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لتقييم أثر شراء منظومة إس-400 لكنها قالت إنها لم تتلق رداً من مسؤولين أميركيين. وقال أردوغان متحدثا في معرض للصناعات الدفاعية إن الذين يحاولون استبعاد تركيا من مشروع طائرات إف-35 لم يفكروا في العملية وأن حلفاء أنقرة تجاهلوا احتياجاتها الدفاعية.

وقال أردوغان: «لن نلتزم الصمت بالتأكيد إزاء تجاهل حقنا في الدفاع عن النفس ومحاولات ضربنا حيث يسهل إيلامنا… مثل هذه الإجراءات هي التي تحدد الاتفاق على منظومة إس-400 الذي أبرمناه مع روسيا». وقال أردوغان: «نتعرض في هذه الأيام لظلم مشابه، أو بالأحرى إلى فرض عبء ثقيل، بشأن إف-35، ولأكن صريحاً: أي مشروع إف-35 يجري استبعاد تركيا منه سيكون مصيره الانهيار التام»، وذكر أن تركيا تعمل بنشاط كذلك على تطوير نظم دفاعها الجوي. وجاءت تصريحات أردوغان، وهي الأقوى حتى الآن منذ صدور تحذيرات من إمكانية استبعاد تركيا من مشروع إف-35، بعد يوم من بحثه شراء منظومة إس-400 واقتراحه تشكيل مجموعة عمل في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت تركيا قبل أسبوعين إنها تتوقع أن يستخدم ترامب إعفاء لحمايتها من العقوبات بسبب شراء منظومة إس-400، بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن أنقرة قد تواجه عقاباً على هذه الصفقة بموجب قانون العقوبات المعروف باسم قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات.