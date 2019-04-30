تحذيرات من مخطط أميركي لإنشاء بؤرة للتنظيم غرب العراق … عبد المهدي: داعش لا يزال يشكل خطرا

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل خطراً كامنا في جميع أنحاء العالم رغم تضاؤل قدراته، وإن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية.

ولم يحدد عبد المهدي في أي بلد تقع تلك المنطقة. وقال إن مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي، والذي نشر على الإنترنت في وقت متأخر يوم الإثنين، هو محاولة لدعم أنصار داعش وإن التنظيم سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات.

في هذه الأثناء حذر النائب العراقي سعد الخزعلي من مخطط أميركي لإنشاء بؤرة تشكل ملاذا آمنا لتنظيم «داعش» الإرهابي غرب العراق.

ونقلت سانا عن الخزعلي النائب عن كتلة صادقون قوله أمس: «إن الطيران الأميركي يقوم بالتغطية على تحركات عصابات «داعش» الإرهابية في العديد من المناطق العراقية في محاولة مكشوفة لإغراق العراق بحرب جديدة وإنهاكه اقتصاديا». وأكد الخزعلي أن كل التحركات الأميركية تنسجم تماما مع المعلومات التي أعلنها الحشد الشعبي بأن الطائرات الأميركية تهبط على مناطق يوجد فيها متزعمون من تنظيم داعش الإرهابي.

بدوره أشار النائب عن الكتلة نفسها حسن سالم في تصريح مماثل إلى أن الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك تصدت لمحاولة أميركية لتهريب قيادات في تنظيم داعش من المحافظة عبر إنزال جوي ما دفع الأميركيين لاستهداف الشرطة وقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وكانت مروحيات أميركية قصفت مقرا للشرطة الاتحادية العراقية قبل أيام ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين خلال قيامها بعملية نقل إرهابيين من منطقة الرياض بقضاء الحويجة في محافظة كركوك حسبما أكدت مصادر عراقية.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بأن تفجيرا أودى بحياة مزارع وجرح ثلاثة موظفين تابعين لدائرة زراعة نينوى.

وقال المصدر لـRT أن «عبوة ناسفة انفجرت في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى أودت بحياة مزارع وأصابت ثلاثة موظفين تابعين لدائرة زراعة نينوى بجروح». وتشهد محافظة نينوى بين فترة وأخرى تفجيرات بعبوات ناسفة، تنسبها الحكومة لخلايا تنظيم داعش النائمة.