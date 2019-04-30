القلاع: مطلوب إعادة النظر بتشريعات تعوق العمل الاقتصادي … النداف: ربط السجل التجاري بالتأمينات تم بالمشاركة مع «الغرف»

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تمت مناقشة قرار ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية مع اتحاد غرف التجارة بحضور رئيسه ووافق الجميع عليه، مضيفاً: لم نتخذ قراراً إلا بالمشاركة. وفي كلمة له في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لاتحاد غرف التجارة أمس أضاف النداف: نلاحظ في الأسواق ارتفاع الأسعار من دون مسوّغ وبشكل غير متناسب مع ارتفاع سعر الصرف الدولار وتوافر المواد، متمنياً من غرف التجارة الاجتماع مع الموردين وتجار نصف الجملة والجملة إلى جانب تجار التجزئة الأساسيين لبحث هذا الموضوع.

من جهته أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أنه لا بد من إعادة النظر ببعض التشريعات والأنظمة التي تعوق العمل الاقتصادي نوعاً ما وتشكل عبئاً عليه، لتكون رافعة حقيقية للتنمية المتوازنة والمستدامة، مؤكداً أن القطاع الخاص كان ولا يزال قطاعاً داعماً وشريكاً حقيقياً للعام.