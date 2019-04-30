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400 مليار لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة … بتوجيه من الرئيس الأسد زيادة سعر شراء طن القمح 10 آلاف ليرة

| الوطن

الأربعاء, 01-05-2019

رفع مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، سعر استلام كيلو القمح من الفلاحين إلى 185 ليرة بعدما كان سعره العام الماضي 175، أي زاد سعر الطن بمقدار 10 آلاف ليرة.
وخلال جلسة المجلس تمت الموافقة على رصد مبلغ 400 مليار ليرة لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة وطلب من المصرف الزراعي تسليم ثمن الأقماح للفلاحين بشكل فوري وكحد أقصى في غضون 24 ساعة.
وخلال تصريحات صحفية له عقب الجلسة أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم تحديد تسعيرة 185 ليرة للكيلو غرام الواحد من القمح لاستلامه من الفلاحين بزيادة عشر ليرات عن العام الماضي، مؤكداً أن وضع المخازين جيد بعدما تم تأمينها والاطمئنان عليها.
وصدق المجلس قرارات المؤتمر السنوي للحبوب المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لاستجرار كامل محصول القمح والحبوب وتأمينه من البيادر إلى الصوامع بانسيابية وسلاسة من دون أي عقبات ودور كل جهة في ذلك.
وشدد المجلس على الوزارات والجهات ذات العلاقة لتأمين مستلزمات استلام المحصول وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمينه من المناطق إلى مراكز الاستلام، مكلفاً وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تجهيز مخابر التحليل الخاصة بتحديد نوع القمح وسلامته.

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