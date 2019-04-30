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الاثنين القادم افتتاح كراج «سيرونيكس»

| محمود الصالح

الأربعاء, 01-05-2019

كشف باسل ميهوب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق عن انتقال جميع سيارات النقل الخارجي «البولمان» إلى الكراج الجديد الذي أعدته المحافظة في مدخل مدينة دمشق الشمالي اعتباراً من السادس من أيار الحالي أي الإثنين القادم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح ميهوب أن هذا الموقع تبلغ مساحته 9 آلاف م2، مؤكداً أنه اعتباراً من السادس من الشهر الحالي لن يسمح لأي باص الوقوف على الطريق العام بالعدوي والشركات ملزمة بالانطلاق والعودة إلى هذا الكراج.
وأضاف: «كل باص يخالف ذلك ستطبق بحقه الإجراءات القانونية»، مؤكداً: بعد افتتاح الكراج ستبدأ المحافظة بتأهيل أوتستراد العدوي لإصلاح الضرر الذي تعرض له الطريق والأرصفة نتيجة توقف هذه الباصات لفترة طويلة فيه.
واعتبر ميهوب أن هذه الخطوة من شأنها ضبط عمل الشركات وإلزامها بالتسعيرة المحددة وضبط حركة الدخول والخروج لمركز الانطلاق.
وأكد أن المحافظة بدأت بتأهيل المنطقة الواقعة في مدخل دمشق الشمالي مقابل شركة سيرونكس في كراج الوصول القديم نفسه مع بعض التوسعة ليصبح مركز انطلاق ووصول لجميع باصات النقل العاملة على المحافظات.

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