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خربوطلي: لها آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد … الجلاد: مال الزكاة لا يجوز أن يدخل في خزينة الحكومة

| الوطن

الأربعاء, 01-05-2019

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد منار الجلاد أن الزكاة تعني بالجوهر أن يؤخذ المال من الأغنياء ويرد للفقراء، مؤكداً أن هذا المال لا يجوز أن يدخل في خزينة الحكومة ولا يمول مشاريعها.
ونظم فرع جامعة بلاد الشام ومجمع الفتح الإسلامي منتدى تحت عنوان «زكاتي ثروتي» تضمن تعريفاً بقضايا الزكاة شرعياً وتنموياً بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وجمعية الفتح الإسلامي وبنك الشام.
وخلال المنتدى رأى مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن للزكاة آثاراً إيجابية كبيرة على التنمية الاقتصادية وأثرها المباشر هو على الاستهلاك، موضحاً أن الفقير عندما يزداد دخله يتوجه نحو الاستهلاك بعكس الغني الذي يتوجه إلى الادخار بنسبة أكبر.
وأوضح عضو الهيئة التدريسية في مجمع الفتح في كلمة له باسل شحادات أن محاسبة الزكاة تبدأ من احتساب أو تحديد ما هي الأموال التي يستوجب عليها الزكاة.

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