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واشنطن: ندعم «الخوذ البيضاء» ونفخر بذلك!

| وكالات

الأربعاء, 01-05-2019

أقرت واشنطن مجدداً بدعمها لمنظمة «الخوذ البيضاء» المرتبطة بتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، والتي تنشط تحت «شعارات إنسانية» بالمناطق التي يسيطر عليها التنظيم شمال البلاد.
وذكرت الخارجية الأميركية في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مسؤولين كباراً من الوزارة التقوا مع متزعمين في جماعة «الخوذ البيضاء» الأسبوع الماضي، لمناقشة ما سمته «الاحتياجات الإنسانية»، مضيفة: نحن فخورون بدعم أصحاب الخوذ البيضاء.
وكانت «الخوذ البيضاء» أقرت في بيان بوقت سابق، بأنها أنقذت الآلاف من تابعي «النصرة» في محافظة إدلب من نيران معارك «النصرة» وميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير» والأطراف المختلفة المتصارعة في المحافظة، على حين أعلنت الخارجية الأميركية العام الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب خصص نحو 6.6 ملايين دولار لتمويل «الخوذ البيضاء».

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