أميركا تتجه لإعلان «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية

كشف البيت الأبيض، أمس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء: أن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً أجنبياً».

وذكرت الوكالة، أن المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض سارة ساندرز، قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: «الرئيس (ترامب) تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية».

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، وفق «رويترز»، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب التصنيف من ترامب خلال اجتماع خاص أثناء زيارته لواشنطن في التاسع من نيسان الجاري.

وتتبع العديد من التنظيمات الإرهابية التي توجد في شمال البلاد ويدعهما النظام التركي، لتنظيم «الإخوان المسلمين».